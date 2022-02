Conflicto en ginecología: Mendoza y Giacobbe se reunieron con dirigentes sindicales  

Compartir esta noticia:











El gerente de SEMPRE, José Giacobbe, junto al presidente del Instituto de Seguridad Social, se reunieron con representantes de los gremios que integran la Intersindical y de UPCN por el conflicto con ginecólogos y ginecólogas en la provincia.

Desde UPCN informaron que «ante la mediación del representante en el directorio del ISS, José Rodríguez (UPCN) y la presidencia del mismo, se pudo generar una reunión con varios de los sindicatos del Estado y el mismo presidente del ISS Rubén Mendoza, el Vicepresidente Fernando Sanchez, el Gerente General del SEMPRE, José Giacobbe y el Secretario General del ISS, Raúl Ortiz».









Para UPCN, “fue un encuentro que nos permite con mayor precisión y compromiso ejecutivo, sostener la defensa de un servicio vital, ante los requerimientos de los ginecólogos y las ginecólogas, sin distorsionar la verdadera esencia del conflicto, que es a nuestro entender atacar al sistema solidario de prestación de la salud”.

Desde UPCN destacaron que “Se nos impuso de lo actuado para sostener el sistema, evidentemente no alcanza, las compañeras tienen respuesta a medias y son víctimas de altísimos aranceles no pactados. Seguiremos al lado del directorio y junto a Salud Pública, cómo actor principal en la búsqueda de alternativas. Es nuestra responsabilidad encontrar las respuestas sin perder, ni el sistema solidario, ni las prestaciones. No es problema económico, es un trasfondo político de discusión de poder, pero con mucho costo coyuntural para las beneficiarias y los beneficiarios que hacen las veces de botín de guerra”.

