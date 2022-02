Repudio y chicana radical contra la marcha 1F: “3 de los 4 jueces de la Corte son justicialistas”

Compartir esta noticia:











El bloque de diputados de la UCR La Pampa rechazaron la marcha convocada para esta tarde contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un cambio en el sistema judicial argentino.









El bloque de legisladores provinciales del radicalismo repudió la convocatoria que pide una democratización de la justicia argentina, el fin de las causas armadas, y la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

«No respetar el funcionamiento de nuestras instituciones afecta el Estado de Derecho y conspira contra el desarrollo y crecimiento económico con inclusión», sostuvieron.

Horas antes de la marcha que se llevará a cabo en todo en el país y que en La Pampa tendrá su epicentro en la Plaza San Martín de Santa Rosa, manifestaron su «repudio» al considerar que «no respeta los canales constitucionales de sanción y remoción de miembros del Poder Judicial, lo cual atenta contra el sistema republicano de gobierno en nuestro estado de derecho. Pero lo más repudiable es el apoyo explícito por parte de funcionarios de primera línea del gobierno nacional, los cuales no pueden desconocer dichos mecanismos y el principio de división de poderes, generando una nueva emboscada a la independencia del Poder Judicial. Por supuesto las decisiones judiciales pueden no ser compartidas por todos los justiciables, pero para ello existe un sistema recursivo, de la misma forma que existe un sistema de sanción y remoción para los magistrados que no cumplan adecuadamente su función», agregaron.

Asimismo, plantearon que «sin perjuicio de ello, no puede pasarse por alto que 3 de los 4 magistrados que hoy conforman la CSJN, son de extracción justicialista, el partido más representativo del Frente de Todos, acompañando sus designaciones por amplia mayoría en el Senado de la Nación. A modo de recordatorio, el Dr. Juan Carlos Maqueda fue diputado provincial en Córdoba, dos veces Diputado Nacional y una vez Senador Nacional por dicha provincia, siempre representando al Partido Justicialista. El Dr. Horacio Rozatti, fue Convencional Constituyente por la Provincia de Santa Fe en el año 1994, fue intendente de la ciudad de Santa Fé en 1995 por el Partido Justicialista y fue Ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Por su parte, el Dr. Ricardo Lorenzetti, fue nombrado por el propio Néstor Kirchner y su candidatura fue apoyada masivamente por el Bloque Justicialista en el Senado de la Nación».

«Esto da cuenta de que las últimas decisiones tomadas por el máximo órgano judicial, entre ellas la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, resultan incómodas al Gobierno Nacional, quien con el apoyo explícito a esta marcha y el intento de “democratizar la justicia”, busca nuevamente controlar al Poder Judicial, desconociendo la división de poderes, base del sistema republicano y democrático», consideraron.

Frente a esto, sostuvieron que «hoy más que nunca es necesario fortalecer las instituciones de nuestro país con acciones como la de Raúl Alfonsín, quien ofreció a su rival electoral, Italo Luder, presidir la CSJN, lo cual constituyó un claro ejemplo de respeto y fortalecimiento institucional», señala el comunicado que lleva las firmas del presidente del bloque de la UCR, Francisco Torroba, y los diputados Marcos Cuelle, Estela M. Guzmán, Andrea Valderrama, Mauricio Agón, Agustina García, Lorena Clara.

