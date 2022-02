Abuelo de Lucio: “Pedimos que el juez haga justicia, por favor, que no nos siga fallando en contra”

Compartir esta noticia:











Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, manifestó su malestar porque se suspendieron las pericias psicológicas que se iban a realizar esta semana a las dos detenidas por el asesinato del menor: “sentimos dolor e impotencia que vuelva todo por atrás”.

El juez de Control, Néstor Daniel Ralli, ordenó a principios de enero el peritaje psiquiátrico y psicológico de Espósito Valenti (24) y Páez (27), que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero. El mismo apunta a determinar si existían antecedentes de violencia familiar tanto en las acusadas como en la relación de éstas con la víctima.









El pedido de ampliación de pericias fue realizado por el abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido. Dichas pericias abarcan, entre otras cuestiones, el análisis de la historia personal de la madre del pequeño asesinado y su pareja.

Según informó la familia paterna del menor, las pericias fueron suspendidas: “Eran mañana las pericias y por ahora yo no sé si hay una nueva fecha. Hoy se iba a presentar nuestro abogado Mario Aguerrido a ver cuál era el motivo de que se suspendió, no le encuentro motivo de porque volvió para atrás el juez” dijo Ramón Dupuy al periodista Daniel Lucchelli.

Recordó que “el día 3 de enero Aguerrido había solicitado las pericias psicológicas para las dos detenidas, el juez Ralli había dado lugar al pedido de nuestro abogado, pero ahora como que dicen desde la defensa que no fueron informadas. El dolor que sentimos y la impotencia que vuelva todo por atrás, no sé cuál es el motivo que no dio lugar a las pericias, y si las van hacer no sé cuándo”.

-¿Cómo se siente la familia respecto a la actuación de la justicia?

-La justicia desde un principio nos falló mal, muy mal, cuando se llevaron a Lucito, cuando la jueza Pérez Ballester dio la tenencia o hizo como un acuerdo entre las dos partes, nos falló ahí. Después falló el sistema en general, salud, educación, seguridad, Familia y el Menor en General Pico. Fallaron muchísimas cosas y esperábamos que no nos pudiera fallar en esta ocasión, sin embargo, ya tenemos una falla

-La jueza Pérez Ballester cuando le dio la tenencia a la mamá de lucio, desde ahí piensas que empezó a fallar

-Lo sacó del seno familiar. Nació en General Pico, se crio acá y se lo arrancó sin preguntar dónde lo iban a llevar, cómo lo iban a mantener, no se le hizo un seguimiento con un asistente social, es muy grave.

-¿Y la jueza sigue trabajando como si nada?

-Del día 26 de noviembre del año pasado, yo le estoy pidiendo que me dé la cara, que me explique porque le dio la tenencia, porque no le hizo el seguimiento, porque no preguntó dónde iba a vivir el nene. Desde el 26 hasta hoy no se dignó a darme una explicación.

Finalmente expresó “pedimos que se haga justicia, que el juez haga justicia, por favor, que no nos siga fallando en contra, ya que pronto vamos hacer los asesinos nosotros y las asesinas van a estar libre”, le afirmó al periodista Daniel Lucchelli.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios