Docentes pidieron la apertura de la paritaria en la UNLPam

La Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa elevó un pedido de reunión de la mesa paritaria local y esperan respuestas de las autoridades de la UNLPam.









El pasado miércoles 2 de febrero presentaron con la propuesta con tres fechas posibles para discutir mejoras en las condiciones de trabajo de las y los docentes de la UNLPam.

ADU había solicitado en 2016 una mejora en el régimen de licencias y los pedidos en marzo de 2021 por la afiliación compulsiva a la caja complementaria de la UNLPam, por la creación de un bono permanente por elementos de trabajo, y la constitución de una mesa paritaria de seguridad e higiene.

Proyecto de licencias (originalmente fue presentado en 2016)

Desde el gremio explicaron que «se encuentra pendiente la opinión de la paritaria UNLPam respecto del proyecto de régimen unificado de licencias que oportunamente presentó la representación paritaria ADU».

«El proyecto propone unificar las mejores condiciones del régimen que ya poseía la UNLPam con las licencias establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo Docente (CCTD). En la reunión paritaria de abril de 2021 se propuso un plazo de 60 días para que la representación UNLPam brinde respuesta, pero dicho plazo se cumplió sin obtenerla. En la última reunión (30 de noviembre, 2021), se acordó que la representación UNLPam tendría una respuesta en la semana del 20 de diciembre de 2021», detallaron.

Proyecto sobre Caja Complementaria:

«En marzo de 2021 la representación ADU presentó un proyecto para que la afiliación a la caja complementaria de la UNLPam no sea compulsiva. En junio 2021 la representación UNLPam comentó que el Consejo Superior definió un nuevo Consejo de Administración de la Caja, pero el órgano de gobierno de la UNLPam no definió el régimen. No hubo más respuestas», señalaron los docentes universitarios.

Proyecto de creación de un bono permanente por elementos de trabajo:

En marzo de 2021 también presentaron un proyecto, según lo explicitado en el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo de Docentes Universitarios y Preuniversitarios, para que la universidad abone al inicio del calendario académico anual un bono a todos/as los/las docentes en concepto de material didáctico (adquisición de los insumos necesarios para el desarrollo de sus labores académicas).

La respuesta llegó en mayo del mismo año, donde la UNLPam proponía esperar al cierre de la paritaria nacional para ver qué se incluía en el concepto de “gastos de conectividad”. La representación ADU reiteró que el bono propuesto no se limita a conectividad sino que es general. En la reunión paritaria de junio 2021, la respuesta de las autoridades universitarias fue que era un tema “para seguir conversando” porque la discusión se relaciona con financiación y requiere que la Secretaría de Políticas Universitarias, lo incorpore en el presupuesto.

Pedido (marzo 2021) de constitución de una Mesa Paritaria de Seguridad e Higiene:

«Dado que es parte del Convenio Colectivo de Trabajo y puede articular con la otra comisión de la Universidad. La representación UNLPam rechazó el pedido con el argumento de que ya existe una comisión de trabajo creada por el CS, en la que la representación gremial integra esa comisión. Efectivamente, la ADU participa en la actual comisión, pero no se resuelven las cuestiones propias que hacen a las condiciones de trabajo de las/os docentes, por eso insistimos en la necesidad de la creación de mesa paritaria de seguridad e higiene», explicaron desde ADU.

