No son descarte: “Un día dormir en un hogar y al otro tener que sobrevivir en la crueldad de la calle”

Desde la Asociación Protectora de Animales recordaron que en el refugio no reciben “perros sanos si agresivos”. Destacan que no tiene recursos ilimitados. Piden responsabilidad al adoptar a un perro.

En un posteo de su página de Facebook sostienen que tienen en guarda a 250 perros y que se acerca mucha gente con perros sanos que piden lugar porque se van a mudar o alguna otra circunstancia similar. Frente a esta situación señalan que “no tenemos recursos ilimitados, porque somos pocos voluntarios y, sobre todo, porque no podemos ni queremos que vivan hacinados”.









Textualmente esto es lo que publicaron:

Parece una obviedad, pero tenemos que aclararlo: en APANI no recibimos perros SANOS ni AGRESIVOS. No somos un depósito de perros que se convirtieron en un «problema».

Como siempre lo decimos, tenemos en guarda 250 perros, muchos de ellos viejitos o enfermos que requieren de atención permanente. A su vez, en el transcurso de la semana, siempre llega alguno de la calle que necesita asistencia y con los que no podemos ser indiferentes.

Imaginate, si recibimos a todos los perros sanos que piden lugar porque se van a mudar o alguna otra circunstancia similar (que son muchos), ¿dónde los ponemos a todos?

En ese caso, ¿podríamos asistir a los que están enfermos, traumatizados, a las mamis con cría, a los viejitos que andan deambulando por la calle y que necesitan que se los asista con urgencia? La respuesta es NO. Y no por mala voluntad, sino porque no tenemos recursos ilimitados, porque somos pocos voluntarios y, sobre todo, porque no podemos ni queremos que vivan hacinados.

Para todos soñamos un hogar pero, mientras encuentran una familia que los elija, a nuestros amigos del refugio que viven en forma permanente, les debemos condiciones de vida dignas.

Por favor, tomate el tiempo de decidir si estás en condiciones de sumar un miembro más a tu familia. Tampoco es justo para ellos un día dormir en la comodidad de un hogar y al otro tener que sobrevivir en la crueldad de la calle. No son descarte. Seamos responsables.

¡Gracias!

