Clínica de Santa Rosa opera gratis de cataratas: “Queremos hacer un aporte en este momento difícil”

La Fundación Clínica de Ojos anunció cirugías de cataratas sin cargo para pacientes que no cuenten con cobertura médica.









A través del Programa Visión Pampeana, la Fundación Clínica de Ojos realizará los procedimientos en forma gratuita a personas que no cuenten con los recursos económicos y no tengan cobertura.

Valentin Cantarutti, médico oftalmólogo contó a Plan B Noticias como surgió la iniciativa. “Un día me visitó un paciente por que no podía pagar la cirugía. Pregunté a los laboratorios para saber el costo de los insumos para una operación y después nos dieron el ok de que nos iban a ayudar. Nosotros no cobramos la consulta ni la operación».

La Fundación tiene 18 años de actividad y es la primera vez que incursiona en una iniciativa de este tipo. Las personas que quieran acceder al programa deben concurrir a la Clínica, calle Mansilla 288 de Santa Rosa, para que se evaluado su caso.

Cabe destacar que la catarata es la segunda causa de ceguera reversible en el mundo y una operación de este tipo ronda alrededor de los $80.000.

Con el Programa Visión Pampeana, la Fundación Clínica de Ojos busca que las personas que no tienen cobertura médica y no cuentan con esos recursos económicos puedan acceder de manera gratuita a la cirugía con atención de especialistas en la materia.

«Lo que queremos es hacer un aporte en este momento difícil y que todos puedan tener acceso a la salud. La ceguera es incapacitante y la operación es fácil», expresó Cantarutti

La misma consiste en la extracción de la catarata, que es la opacidad del lente natural que tiene el ojo y la colocación de un lente intraocular que reemplazaría al cristalino natural.

“Lo único que abona el paciente son $1.500 que es la gota que necesita postoperatoria pero ya estamos hablando con laboratorios para que también nos cubran”, confirmó el médico oftalmologo.

