Ginecólogos: Mujeres beneficiarias de SEMPRE marcharon por el derecho a la salud

Compartir esta noticia:











Concentraron en Plaza San Martín y luego marcharon hasta la sede de SEMPRE, donde se manifestaron para exigir una solución de fondo al conflicto entre ginecólogos y obras sociales que obstruye el acceso a la salud de miles de mujeres.









Este lunes un grupo de mujeres beneficiarias de SEMPRE se manifestó en las calles de Santa Rosa por el derecho a la salud. Reclamaron en las puertas de la obra social y pidieron una resolución definitiva al conflicto con los ginecólogos que afecta su derecho a la salud.

Al rededro de las 9.30 de la mañana concentraron en Plaza San Martín y luego se movilizaron a las puertas de SEMPRE donde llevaron a cabo la manifestación.

“No nos dieron ninguna solución. A partir del 1 de febrero SEMPRE dejó de hacer anticipos, y solo hacen reintegros a embarazadas. Aquellas que quieran hacerse un chequeo siguen en la misma situación. Con el resto de las obras sociales pasa lo mismo”, expresó una de las beneficiarias.

“No hay diálogo entre las partes y las afectadas somos nosotras”, resaltó la damnificada.

Reintegros

“La Asociación de Ginecología bajó los montos de las prestaciones y SEMPRE subió la cobertura, pero solo por reintegro. La mujer que va a tener su hijo si o si tiene que contar con una suma de dinero con el médico que tenga programada la cesárea o el parto. Sino la respuesta es que vayamos a atendernos a salud pública. Esa es la solución que dio SEMPRE”, dijo otra de las afectadas.

Por otra parte SEMPRE había anunciado que los clínicos extraigan las muestras para estudios como el PAP y se encontraron con que “los clínicos no quieren hacerlo”.

“Las medidas adoptadas por SEMPRE no son factibles de llevar a cabo”, reclamaron desde la puerta de la obra social.

Otra de las mujeres recalcó que “se trata de un problema de Salud pública que no está siendo atendido como corresponde. No intervinieron en las negociaciones entre Ginecologos y Colegio Médico y ahora se dan por cerradas negociaciones que no deberían ser así porque lo de los reintegros no es justo y la solución de ir a los hospitales públicos no es viable porque están colapsados y lo utilizan las mujeres que no tienen una obra social. No es tan simple como lo informaron”.

Los valores que deben pagar afectan el bolsillo de las trabajadoras y la economía de sus familias y piden que se recomponga la atención médica a como era antes del conflicto.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios