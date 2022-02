Quedó inaugurada la muestra fotográfica “Caminos” de Santa Rosa en la Galería Olivo

Compartir esta noticia:











Ayer por la noche reabrió la Galería Alfredo Olivo del Concejo Deliberante de Santa Rosa con una nueva muestra fotográfica denominada «Caminos» de Santa Rosa.









El lunes volvió la actividad a la Galería Alfredo Olivo del Concejo Deliberante de Santa Rosa con la muestra fotográfica «Caminos», una selección de trabajos sobre senderos poco conocidos de nuestra ciudad.

La actividad estuvo encabezada por la viceintendenta Paula Grotto, quien hizo la inauguración oficial del ciclo 2022 y destacó la convocatoria abierta a artistas visuales y audiovisuales que quieran exponer en el espacio que se encuentra en el primer piso de la Municipalidad.

Vanesa Armanini, la autora de la muestra fotográfica, contó que siempre le gustó la fotografía y la muestra contiene una selección de 20 retratos, de incursiones a distintos espacios naturales de la capital pampeana.

En su presentación manifestó «para mi esto es algo nuevo porque no me dedico a la fotografía profesional, lo hago como pasatiempo porque me apasiona».

La propuesta invita a recorrer bellezas ocultas de nuestra ciudad y podes visitarla de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Su autora

Vanesa Armanini es una santarroseña nacida y criada de 44 años. Es mamá, estudiante de Letras en la Universidad Nacional de La Pampa y empleada del estado nacional.

Estudió fotografía social en la Universidad de Buenos Aires para poder combinar así sus dos pasatiempos que son la caminata y la fotografía. Se la puede ver recorriendo senderos y ajustando el objetivo de sus cámaras como herramientas de expresión.

Sus trabajos preferidos son al aire libre y los vivencia como si se tratara de un viaje.

