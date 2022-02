Vuelve La Peña de León

Compartir esta noticia:











Vuelve un clásico de la música santarroseña, La Peña de León. El 12 de marzo comenzará una nueva edición y ya hay cuatro fechas confirmadas.

El músico León Gamba informó que regresa La Peña del León. Señaló que “el 12 de marzo arrancamos y si Dios quiere se va hacer una vez por mes”, le dijo a Plan B.









“Hace seis años que la venimos haciendo y siempre buscando la vuelta para seguir manteniendo este concepto que es brindar una alternativa musical al ambiente folclórico de la ciudad”.

-¿Qué fechas tienen confirmadas?

-Las fechas son una por mes, arrancando el 12 de marzo con Alejandro Farías, que es de Buenos Aires y fue ganador del Pre Casquín 2018 como solista vocal, después el 9 de abril con Federico Pecchia, para el 14 de mayo estará Javi Caminos y el 11 de junio será el turno de Seba Cayre. Después me tomo un descanso y en agosto retomamos para hacer ese mes, junto con septiembre, octubre y noviembre.

-¿Dónde se va a realizar?

-Se va a hacer en el salón de jubilados de Villa Santillán en la calle Pestalozzi 845.

-La pandemia ha tocado fuerte en el ambiente artístico y desde hace un tiempo volvieron las actividades, ¿qué sientes por eso?

-Yo lo vivo con mucha felicidad, es algo que no hemos ganado con el tiempo, con cuidarnos y con acatar las restricciones que ha ideado el Estado. Ahora me parece que es momento de cuidar estas libertades que supimos cosechar con este esfuerzo y también hacerlo en memoria de los que quedaron en el camino porque todos hemos perdido algún amigo o familiar.

Continúo indicando que “Hay que cuidarnos con mucha responsabilidad, y a veces es tan sencillo como no compartir un vaso, no compartir un mate o usar el barbijo, hay que hacer todo lo que está en nuestro alcance. Quiero creer que no vamos a volver para atrás, así que hay que aprender a convivir de manera responsable con lo que nos toca vivir”.

Comentó que además de preparar La Peña: “me desempeño como docente en mi estudio, donde recibo a chicos y chicas de todas las edades que les enseño canto, guitarra. También esta mi actividad artística de andar componiendo y cantando por distintos lugares que por suerte viene muy bien, con varios conciertos en febrero y en marzo”.

