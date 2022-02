Taxistas protestan contra la baja de antigüedad de los autos

Compartir esta noticia:











La Cámara de Propietarios de Taxis reclamó contra la decisión de la Municipalidad de exigir que los vehículos tengan una antigüedad que no supere los 5 años.









La decisión no es un capricho del municipio, se basa en una modificación de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2018, que no recibió cuestionamientos en aquel momento. Desde propietarios de Taxis negaron haber sido informados de las reformas.

Por la pandemia se había prorrogado la antigüedad de los vehículos pero ahora la Municipalidad exige que se cumpla la ordenanza.

El titular de la Cámara, Ernesto Forastiero, manifestó que «es una locura, nadie puede cambiar el auto cada 4 años por que no lo puede pagar».

El problema que se presenta es que los Taxis con más de 5 años de antigüedad no podrán prestar servicio, de hecho aseguran que ya hay autos parados por esta situación. «Tener el auto parado no es un lujo que nos podemos dar porque hay gastos que pagar y el chofer no trabaja», explicó Forastiero.

Los propietarios llevaron el reclamo al director de Transporte de la Municipalidad, Juan Funes, para pedir que se revea su situación. Para esto se tendría que dejar sin efecto la modificación de la Ordenanza mediante la aprobación del Concejo Deliberante. Mientras tanto pidieron que se prorrogue ´por un año más la implementación de la antigüedad para Taxis.

