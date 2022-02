Compartir esta noticia:











Desde distintas organizaciones y colectivos feministas se manifestaron en estado de alerta y movilización por Paula Pinedo quien se encuentra en coma farmacológico y con respirador artificial.

Cabe recordar que el pasado domingo, alrededor de las 15 horas, una mujer de 36 años que conducía una motocicleta Dax sufrió un siniestro de tránsito en la zona de quintas de la localidad de Intendente Alvear.









Según los datos brindados a Infopico por los investigadores, en el momento exacto del accidente la pareja de la mujer circulaba en una camioneta por detrás. El suceso continúa siendo investigado para tratar de establecer con exactitud la naturaleza de los hechos que derivó en la hospitalización de la mujer en el nosocomio local.

Frente a este hecho el colectivo feminista realizó un documento donde adhieren el Frente de Género Carla Figueroa, La Revolución de las Viejas, Movimiento de Unidad Popular y Frente de Género y Diversidad, Tamboras del Viento , Género MTE, MTL, Coro Feminista Las Menganas, ATE Gral. Pico/Santa Rosa, Mujeres Independientes. Textualmente manifiestan lo siguiente:

El Colectivo Feminista hoy está de pie, en estado de alerta y movilización por Paula Pinedo quien se encuentra en coma farmacológico y con respirador artificial. Ella, la víctima, se desplazaba en moto y es embestida desde atrás con una camioneta EcoSport, por su ex pareja Jonathan Ivan Moyano, ex rugbier de 36 años a quien ni siquiera le importó que su pequeña hija iba de acompañante y presenció este ataque brutal. Mientras este violento ya está en libertad, Paula está luchando por su vida.

No era la primera vez que Jonathan Iván Moyano ejercía violencia de género contra la víctima y los hijos de la familia, así lo relata dolorosamente su hijo mayor quien era presa de la ira de este hombre. Una familia abatida esperaba recibir una respuesta por parte de la Justicia, jamás imaginamos como sociedad que le otorgarían la libertad al imputado. Y la espera otra vez, como en tantas oportunidades se hace larga para las mujeres.

Apelamos a quien hoy lleva la causa el fiscal Luciano Rebechi para que acelere la investigación, ya que no bastaron los dichos del testigo presencial que escuchó el estrépito del choque, los posteriores gritos de dolor de Paula que quedó inmóvil debajo de las ruedas del auto, para dictar y aplicar lo que correspondía, la prisión preventiva. Llamemos a esto por su nombre: lo que hizo Jonathan Iván Moyano es tentativa de femicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, no un mero “accidente” de tránsito como lo titulan algunos medios de (in) comunicación , el imputado usó su auto como un arma buscando indudablemente el resultado muerte, pergeñado en esa mente de violento, este agresor ha ejercido una conducta violenta sistemática y creciente desde lo verbal hasta lo físico.

En esta familia estas formas de violencia no le importaron a nadie que podría haberles ayudado, por lo previsible se podría haber evitado, los organismos del Estado deben identificar y actuar ante estos hechos criminales de la violencia de género, tenemos la convicción de que faltó compromiso y acompañamiento para abordajes terapéuticos y tratamientos que mejorarían la situación de todo el núcleo familiar, sobre todo cuando la misma era conocida por muchos.

Sumamos a esto la inacción policial que ni siquiera quería tomarle la denuncia del hecho sucedido al señor Miguel Pinedo, padre de la víctima, la misma policía que alguna vez recibió denuncias y aceptaba que Paula las dejara sin efecto luego, sin cuestionar la situación, sin evaluar en qué estado de sumisión se encontraba la misma y sus hijos, en definitiva actuando sin perspectiva de género.

Otra vez traspasamos los límites de nuestra provincia y estamos en todos los medios nacionales con otro hecho espeluznante, somos mal ejemplo respecto de la violencia hacia mujeres y niñes, a todas luces falta un accionar consciente, empático, efectivo, con seria aplicación de la Ley Micaela por parte de los organismos estatales pampeanos. Como mujeres repetiremos hasta el cansancio que se castigue a los violentos y abusadores con lo máximo que otorga la ley, que el Estado provincial esté alerta y accione debidamente aplicando lo pautado en la ley de declaración de emergencia nacional en violencias de género. Nosotras decimos tolerancia cero a la VIOLENCIA MACHISTA E INSTITUCIONAL.

Foto: Infopico.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios