Juntos por el Cambio prometió no trabar el acuerdo con el FMI en el Congreso

El país “tiene que honrar las deudas”, dijo Bullrich tras la cumbre de JxC. En el mismo sentido se expresó Pichetto. Avisaron que no avalarán suba de impuestos.









Dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este jueves en Olivos y dos de las cuatro cabezas de la alianza opositora prometieron no trabar el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no aclararon de qué manera se posicionará la coalición cuando el entendimiento se discuta en el Congreso.

“Nunca vamos a empujar a la Argentina al default”, dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al final del encuentro, que se desarrolló en cercanías de la residencia presidencial. Además, ante la pregunta de la prensa, indicó que las diferencias quedaron “zanjadas” y anticipó que, en adelante, la coalición se expresará mediante comunicaciones institucionales que serán las únicas que “van a representar al conjunto de la fuerza”. “El resto -aclaró- serán de carácter individual”.

En la misma sintonía se manifestó el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. “No al default”, remarcó el también titular de Peronismo Republicano, quien además calificó como “positivo” al principio de entendimiento alcanzado por el Gobierno en la negociación de la deuda que contrajo en 2018 la administración de Mauricio Macri

“Vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el FMI. Sostenemos lo que hemos dicho: no al default y que la Argentina tiene que honrar las deudas. El tema se trata en el Congreso, en donde hay una definición muy clara de JxC de no avalar el aumento de impuestos o de nuevos impuestos. Queremos marcar la gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia”, lanzó Pichetto.

La crítica del excompañero de fórmula de Macri en las presidenciales de 2019 alude al portazo de Máximo Kirchner, quien renunció a la presidencia del bloque oficialista en Diputados desatando un tembladeral político y aún no da indicios de la postura que tomará -él y los legisladores y legisladoras del kirchnerismo duro- en la discusión en el Congreso. Como contó Letra P, el líder de La Cámpora reunió este miércoles a la tropa que controla las 18 bancas en la Cámara baja y pidió silencio hasta que se conozco la letra chica del entendimiento con el Fondo.

“Hemos creado una Mesa Federal que será compuesta por todos los partidos políticos que están en el Parlamento Nacional en el bloque de Juntos por el Cambio”, anunció Bullrich al término del encuentro que se extendió durante cinco horas y lo consideró “un paso institucional histórico”.

En coincidencia, el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, destacó también la importancia de avanzar en “la unidad y en la consolidación de los bloques parlamentarios y trabajar en el acuerdo y la coherencia programática para ser una alternativa en el 2023”.

Además de Bullrich, Pichetto y Ferraro, de la reunión también participaron el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Macri, entre otros.

