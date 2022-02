No se olviden de Andrea: “el Estado se ha quedado mucho a lo largo de estos 18 años”

Compartir esta noticia:











Este 10 de febrero se cumplieron 18 años del femicidio y desaparición de Andrea López a manos de quien era su pareja y la obligaba a prostituirse, el exboxeador Victor Purreta.









La organización feminista abolicionistas “Todas somos Andrea”, que desde 2004 mantiene viva la memoria de Andrea López, realizó un encuentro el jueves por la tarde en el Salón del Consejo Superior de la UNLPam.

Como parte de la actividad expusieron Blanca Torino, militante abolicionista, referente de AMADH La Pampa y Elena Moncada, militante abolicionista fundadora de Mujeres x los derechos, Santa Fe.

También se presentó el informe “De que hablamos cuando hablamos de prostitución”, a cargo de la Colectiva “Todos Somos Andrea”, un trabajo que tiene como objetivo visibilizar y denunciar la vigencia del sistema prostituyente en Santa Rosa.

Y Mónica Molina, exdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa, expuso sobre la implementación de políticas públicas y sobre la Ordenanza 4477/11.

En la Sala estuvo presente Julia (62), mamá de Andrea, familiares, e integrantes de distintos colectivos militantes.

“Es otro año que estamos presentes diciendo que no olviden a Andrea y pidiendo para encontrar su cuerpo”, dijo en conversación con Plan B.

Julia relató como ha sido para la familia abordar la pérdida durante todo este tiempo: “Yo tengo cuatro hijos más y ocho nietos, y ellos son los que me sacan a flote. Durante este encierro estuve llorando en mi casa, cosa que antes lo hacía en el trabajo o en otro lado, y necesité de una psicóloga, porque estaba metida en un estado depresivo, y ella me hizo entender que el dolor es de todos y no tengo que tener vergüenza de llorar delante de mis hijos”, reveló.

“En primer lugar no me quería dar cuenta que mi hija no estaba, pero con el relato de mi nieto tomé cuenta de cada vez iba a ser más difícil de poder encontrarla”, contó.

Emanuel, hijo de Andrea y Purreta, que por ese entonces era menor de edad, declaró en cámara Gesell, en noviembre de 2011, que vio cómo su padre la golpeó a trompadas, patadas y con un rebenque, y cómo la ahorcó. Posteriormente, según su testimonio, la metió abajo de la ducha del baño.

Andrea vivía en una casa de la calle Maestros Puntanos al 2600 de Santa Rosa y desapareció ese 10 de febrero de 2004. Además, según afirman sus familiares, estaba embarazada de dos meses.

“Entendimos desde el primer momento la situación que nos tocaba afrontar como familia y hoy seguimos luchando para encontrar el cuerpo, porque nunca hicimos el duelo, no tenemos un lugar donde enterrarla y saber que está ahí y poder llevarle una flor”, dijo Julia.

El Gobierno pampeano aumentó hace dos días a 1 millón de pesos la recompensa a quien aporte datos concretos que permitan dar con los restos de Andrea López.

Al respecto, Julia reflexionó que “lo hacen siempre en la fecha aniversario pero no alcanza” y consideró que “el Estado se ha quedado mucho a lo largo de estos 18 años y nadie ha hecho nada para encontrar el cuerpo de Andrea”.

El caso trascendió los límites de La Pampa y se convirtió en un emblema de la lucha de organizaciones de mujeres que reclaman la persecución del delito de trata de personas con fines sexuales y piden la condena de los y las prostituyentes.

