Pago al FMI: “Dicen que no es ajuste, pero tiene cola y maulla: es un gato”

Compartir esta noticia:











La Asociación Madres de Plaza de Mayo dijo durante la marcha de cada jueves que se expresó sobre varios temas de la actualidad política, económica y social. “Pensaba cuántos miles y miles de chicos murieron por la droga. Se llaman ‘Los Monos’ o ‘El cartel de Sinaloa’, todos tienen un nombre pero no se le conocen las caras. A los bancos que lavan el dinero del narcotráfico tampoco le conocemos las caras, y todo eso es muy grave. Los chicos mueren y mueren por la incapacidad de los que gobiernan y. de nosotros, que somos el pueblo y no nos ponemos más firmes y más serios para que la juventud tenga oportunidades”.









“Aunque esté en un lugar muy pobre, pero que pueda estudiar, y pueda sentir que tiene una posibilidad, que va a conseguir trabajo, que no va a tener que caer en la droga. Igual no solo es ir a la escuela, sino todo lo que tenes que tener para ir a la escuela. El otro día estuvimos viendo los precios, y es imposible comprar los útiles”, añadió.

En el mismo sentido, habló de las subas en alimentos. “Hoy me acabo de enterar de cómo van a aumentar las cosas, cómo va a aumentar el pan. De pensar que hace 5 años, cuando fui a ver al Papa había pan para ricos, y pan para pobres, y yo le dije: ‘Mire, qué tristeza, los pobres compraban el pan que vale 40 pesos y los ricos el de 60’. Ahora dicen que lo quieren llevar a 600 pesos el kilo, estamos todos locos. ¿Es el FMI quien presiona para que el pan valga eso? ¿Son los empresarios? Yo quiero saber, como pueblo tengo derecho a saber quién pone los precios. Plantamos trigo en nuestras tierras y resulta que el pan va a valer un disparate. ¿Cómo es que los ‘precios cuidados’ ya no son más ‘precios cuidados’? ¿Cómo es que la bolsa de alimentos que se les da a los pobres cada vez tiene menos cosas?”

También, sobre el pago al FMI se preguntó: “¿Por qué no nos dicen lo que arreglaron con el Fondo entre gallos y medianoches? ¿Por qué tenemos que aprobar a ojos cerrados el acuerdo? ¿Por qué no se hace una buena asamblea y se le explica al pueblo? Después nos piden los votos. ¿Qué vamos a votar si no sabemos para donde vamos todavía? Yo no sé si el presidente Alberto Fernández cree que lo van a votar, más vale que no piense en las elecciones del 2023 porque va para abajo, por más que negocie con China, con Rusia, con todo lo que está haciendo ahora no alcanza. Está muy bien pero no alcanza. ¡No puede ser que los pobres sean cada vez más pobres, y que cada vez haya más pobres!”

“Después no nos quejemos de que los chicos se drogan y se mueren tomando mierda, se drogan porque no hay oportunidades, porque no hay para comer, porque venden y consumen. Es terrible lo que pasa, entre el hambre, la droga, las enfermedades de la pobreza. Hay niños que son abandonados porque no se los puede alimentar, niños que nunca usaron calzado. ¿De qué estamos hablando? ¿Que el FMI nos va a prestar la plata para que le paguemos el crédito? Eso nadie lo entiende, es una estafa más del FMI. ¿Cuánto tiempo más nos van a estafar? ¡Al Fondo no hay que pagarle!”, indicó.

“Las Madres hace años que lo venimos diciendo, no le paguemos porque la deuda es de Macri. Los argentinos no somos boludos, el pueblo no quiere pagar. Los aumentos son parte del ajuste, el presidente se enoja cuando yo digo lo que digo, lo que pasa que el escucha pero no entiende. Estoy enojada porque nada de lo que dicen es verdad. Nos tienen con la soga al cuello, y cada vez la van a apretar más. Dos sueldos de un trabajador se necesitan para que viva una familia, pero resulta que le pagan uno. ¿Y los jubilados? Si esto no es ajuste que me digan cómo se llama, pero si tiene cola y maúlla es gato”, acusó.

Hebe de Bonafini se refirió al caso del millonario Joe Lewis, quien en la década del 90 se apropió de las tierras que incluyen al Lago Escondido en la provincia de Rio Negro y no permite que los lugareños y visitantes puedan acceder al espejo de agua.

“El Sr. Lewis cree que es el dueño de todo, pero una vez ya sacamos a los ingleses tirándoles aceite hirviendo desde arriba de los techos, podemos volver a repetirlo. Los argentinos tenemos mucha claridad para defendernos, aunque a veces no nos acompañen los gobernantes pero el pueblo es muy aguerrido. Felicito a los compañeros que están y que van todos los años. Y pensar que los mapuches tienen 10 hectáreas y hacen un escándalo; les dicen ocupas, y a este ¿qué nombre le podemos poner? Reverendísimo hijo de puta. Otra cosa no le podemos decir, no me salen otras palabras, perdón por la palabra que uso, pero lo que digo es poco. Cuánta diferencia social ¿no?”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios