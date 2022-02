El Gobierno nacional apelará el fallo que suspende exploración offshore en Mar del Plata

Compartir esta noticia:











El secretario de Energía Darío Martínez anunció que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente».









El Gobierno nacional decidió este viernes apelar a través del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación el fallo de la Justicia Federal del Mar del Plata que ordenó suspender el proyecto de exploración offshore a 300 kilómetros de las costas marplatenses.

Tras darse a conocer la medida judicial, el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada», y se manifestó «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».

«Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad», afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.

El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia «se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente».

La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevado adelante por el consorcio de empresas que encabeza la petrolera estatal noruega Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019, con inversiones por casi u$s 800 millones.

El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El pasado 30 de diciembre, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.

En su resolución, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por «el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)».

También argumentó la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión; y las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que «estas acciones deben realizarse desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos».

«No se vislumbran, en principio, acciones proactivas que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de medios apropiados (escritos, electrónico u orales)» de modo de «garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios