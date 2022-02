Malestar de docentes para tomar horas sucesivas

Compartir esta noticia:











A través de las redes sociales, algunos docentes pampeanos que participaron de las primeras designaciones para tomar horas de clases en los distintos colegios de la provincia manifestaron su descontento porque se pide mayor tiempo para tomar horas sucesivas en escuelas diferentes.

Hace algunos días, el Ministerio de Educación de La Pampa informó sobre el inicio del movimiento de Designaciones de Interinatos y Suplencias para el Ciclo Lectivo 2022.









Esta semana ya comenzaron las designaciones en los distintos colegios secundarios. La próxima semana arranca en los niveles inicial y primario.

Después de las jornadas, algunas y algunos docentes se expresaron en redes sociales sobre la forma para tomar las horas, donde explicaron que “te calculan lo que demoras por Google Maps de una escuela a otra y suman 10 minutos”.

Otra usuaria dijo que “de un colegio a otro (5 cuadras de diferencia) según Google Maps daba 12 minutos de diferencia, por lo tanto, no pude tomar las horas”.

Mientras que otro señaló que “como no hay tantas horas es repartir la pobreza, porque no hay trabajo, no te permite que tomes horas sucesivas, con esa traba para que otro agarre algunas horitas. La cantidad de gente que se van a quedar sin laburo porque sacaron las dispensas, impresionante”.

Otra persona escribió que “El artículo 124 dice que lo establece la autoridad… y la autoridad es personal docente”.

Y comparten lo que dicen en el Artículo 124 º “Texto dado por Ley 1367/91. A los efectos de la acumulación de cargos y horas de cátedra, quedan establecidas las siguientes incompatibilidades: a) Horaria: entre dos cargos u horas de catedra acumulados no deberá existir superposición horaria. Entre dos tareas acumuladas deberá existir el lapso necesario para el traslado de una a otra, cuya razonabilidad será apreciada por la autoridad competente. Estatuto docente de La Pampa”.

También dan a conocer una conversación entre una docente y el centro de designación, donde desde este último le niegan que tomen las horas porque “desde el Colegio Manuel Peralbo no llegas al Andrada en 10 minutos, necesitas 14 minutos”.

Otra docente pidió de “hacer recreos más largos o tratar de hacer paquetes y trabajar en la misma escuela”.

También en los comentarios se da una cierta confusión, porque hay docentes que indican que esa medida estaba del año pasado y otros afirman que antes era menos tiempo.

Finalmente expresan que “Con unas compañeras estamos hablando de hacer una nota para reclamar donde corresponde”.

