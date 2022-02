Referente de la organización de DDHH más antigua golpeó a una empleada porque el colectivo llegó tarde

Compartir esta noticia:











El presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, fue registrado por las cámaras de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar cuando golpea a la empleada de la boletería. El hombre, con una discapacidad motriz, pidió disculpas horas después.









El incidente ocurrió el jueves pasado cuando esperaba tomar un colectivo. Enojado por la demora de tres horas en la partida del micro, José Schulman discutió, gritó, y en un momento, pasó la barrera del mostrador y golpeó a la empleada.

Antes de llegar a la agresión, el hombre discutió, fotografío a las personas presentes, les aseguró que “las puedo hacer meter presas” y ante una respuesta de la empleada, pasó la línea del mostrador y luego la golpeó.

Una vez calmado, y fuera de Santa Clara del Mar, José Schulman pidió disculpas en un comunicado que difundió por las redes soaicales: “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, señaló.

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, finalizó.

La Liga Argentina por el Hombre es la organización de derechos humanos más antigua de Argentina. Fue fundada el 10 de diciembre de 1937.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios