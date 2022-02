Reunión abierta de Alcohólicos Anónimos en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Este domingo a las 19 horas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, se realizará una reunión abierta a todo público de Alcohólicos Anónimos.

El encuentro se desarrolla en la parroquia que está ubicada en las calles Churrinche y Calandria.









Estará presente Raúl, que es Custodio Regional de las Juntas Generales Alcohólicos Anónimos: “Es una reunión abierta para todo público, pueden asistir profesionales que estén interesados en el tema del alcoholismo, personas que sientan que tienen problemas con el alcohol, familiares que tengan algún alcohólico”, le dijo a Plan B.

Detalló que en el encuentro: “se podrán recoger experiencias de un profesional de la salud que hable del alcoholismo. Alcohólicos que estamos trabajando en ese grupo de recuperación y también familiares de alcohólicos que van a ir contando sus experiencias y lo que pueden ayudar para poder convivir con un alcohólico”.

Comentó que “el alcoholismo es una enfermedad que es lenta, progresiva y que no se cura, y por eso hay que trabajar para evitar que no haya una recaída, tenemos un plan que llamamos las 24 horas, quiere decir no levantar la primera copa por hoy, ya que cuando levanto la primera copa comienza en mí una convulsión total que no puedo parar y termino embriagado”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios