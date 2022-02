“Se lo llevaron y nadie me dice dónde está mi hijo”

Compartir esta noticia:











Paola Sayago, una vecina de Santa Rosa afirmó que este lunes tras una discusión que tuvo con una hija que es militar, al ir hacer la denuncia en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia UR-I, le terminaron sacando a su hijo que es menor de edad. Este martes irá a fiscalía hacer la denuncia.

La mujer le contó a Plan B que este lunes mientras estaba comprando un electrodoméstico la llamó su hijo porque su hermana la quería sacar del colegio: “me dijo que vaya y que se iba a esconder en el baño”.









Sayago recordó que “hace unos días mi hija que es militar se quería llevar al más chico para que vean al padre que hace 10 años que no lo ven. Yo a él lo denuncie por abuso y violencia de género”.

Indicó que después de esto la hija “me ha amenazado por audios, que me voy a cagar muriendo, que me iba a atropellar, no le tome importancia”.

Al llegar al colegio se encontró con su hijo que estaba escondido en el baño, y aprovechó de hablar con el director por el tema de las materias: “en ese momento apareció mi hija y se lo quería llevar al nene. Ella empezó a molestar y me empujó e intervino el director que no podía hacer eso y comenzó a insultarlo”.

Después de unos minutos “intente subirme al taxi para irme, ella se tira arriba del taxi y entonces llamé a la policía. y ella como desde la escuela hicieron lo mismo”.

“Llega la policía de género y me dicen que tengo que ir hacer la denuncia, me subo y estuve una hora y media en la oficina con mi hijo. Yo escuchaba que a ella le tomaban la denuncia y a mí nunca”, dijo.

“En un momento me dicen que lo iban a entrevistar el equipo técnico y se lo llevan, de ahí no lo vi más, no sé qué paso, no sé dónde está. A mí no me mostraron ningún papel diciéndome que me sacaban a mi hijo por x razón”.

Destacó que frente a eso, ubicó a la exfuncionaria Fabiana Montañez y se presentaron para saber dónde estaba el hijo y estuvieron una hora y media esperando y no vino nadie.

La mujer asevero que llamó a su hijo: “me dijo que quería estar conmigo, yo le pedí que salga donde este y me dice que no podía y que veía una piscina. De ahí no sé nada más de mi hijo”.

Fue a la Seccional Segunda para realizar la denuncia y ya habló con un abogado para mañana hacer la denuncia en fiscalía.

