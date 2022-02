La Pampa en el Torneo Nacional de Fútbol Playa

Compartir esta noticia:











Una selección de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social representará a la Provincia en la Liga Masculina de la disciplina que se jugará en Puerto Madryn desde el jueves.









El seleccionado participará con el nombre de All Boys ya que el campeonato es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la exigencia es que los inscriptos representen a clubes. La invitación llegó a la Provincia debido a que el equipo masculino ganó el circuito Patagónico de la especialidad, en 2020.

Los pampeanos integrarán la zona A con Argentino de Rosario, Ituzaingó y Deportivo Malvinas de Escobar. Su programa de partidos será el siguiente: jueves 17, a las 11 vs. Malvinas; 17:45, vs Argentino; viernes 18 a las 11, vs. Ituzaingó.

También participarán del torneo Sol de Mayo de Viedma, Rosario Central, Racing, JJ Moreno (Chubut), Huracán, Arena Madryn, Citrex (Corrientes), y Guillermo Brown de Madryn, quienes compondrán las otras dos zonas.

Al final de la primera rueda pasarán a semifinales los ganadores de grupo y el mejor segundo. La selección provincial será la siguiente: Nicolás López, Raúl Alomo, Gonzalo Salvatierra, Cristian Guardia, Iñaki Benvenuto, Mateo Joel Rodríguez, Jonatan García Yaupí, Gonzalo Sieben, Enzo Coler, Juan Ignacio Herrero Nicolini, Adriano Marconetto y Pablo García Cacabelos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios