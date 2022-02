Los audios de Michetti complican a Macri: “no me vendas” le pidió el expresidente a Laura Alonso

Compartir esta noticia:











Un día después de que trascendieran los audios de la exvicepresidenta Gabriela Michetti pidiendo a Laura Alonso que se desvincule a un asesor de una investigación de la Oficina Anticorrupción, se conocieron chats que complican a Mauricio Macri.









Los detalles del chat fueron dados a conocer esta mañana por el periodista de Radio del Plata, Tomás Méndez. En él se lee:

L.A: Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Estuve ayer con G.H (dueño de un medio de comunicación) por una gestión del negro Arribas (Gustavo Arribas) titular de la Agencia de Inteligencia). Me dijo que es amigo tuyo y me dijo que me quería ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien avanzo con G, besos.

M.M: Si tiene buenas intenciones, pero dividí por dos lo que te haya prometido y no me vendas.

Los audios y el chat dan por tierra con el pretendido discurso de “la República” y deja en claro que el Gobierno de Cambiemos intervino en causas judiciales de su interés.

Michetti le había pedido a la jefa de la Oficina Anticorrupción que no actúe contra un asesor suyo.:

“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, pidió.

“Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”, pide la entonces vicepresidenta Michetti en un mensaje que se viralizó.

La denuncia motorizada por la Oficina Anticorrupción era contra la ANSES por la contratación irregular de una agencia para distribuir publicidad oficial del organismo durante el kirchnerismo, pero esa denuncia por negociaciones incompatibles también recayó sobre el amigo de Michetti, Guillermo Pino.

