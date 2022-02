Denunciaron a Gabriela Michetti y Laura Alonso por “tráfico de influencias”

Compartir esta noticia:











Se conocieron mensajes de voz en los que Michetti, cuando era vicepresidenta, le pedía a Alonso, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, que quite a un amigo suyo de una denuncia realizada por el organismo.









La ex vicepresidenta, Gabriela Michetti y la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso fueron denunciadas ante la Justicia por supuesto «tráfico de influencias», luego de que se den a conocer mensajes en los que la primera pedía quitar a un amigo suyo de una denuncia realizada por el organismo. El delito por el que se las acusa prevé una pena de hasta 12 años.

La denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en los tribunales federales de Retiro. Fue sorteada y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, informaron fuentes judiciales.

“Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo. Es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró. Te pido que hasta que no lo veas trates de no profundizar ni hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue. Se llama Guillermo Pino”, dice Michetti en un audio de WhatsApp que dio a conocer el periodista de Crónica HD Tomás Méndez.

Se trata de Guillermo Pino, quien fue secretario de Prensa y Difusión de Anses durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y estuvo involucrado en una denuncia hecha en 2017 por distribución discrecional de la pauta publicitaria manejada por el organismo previsional entre 2014 y 2015.

La fecha de los audios aún es desconocida, pero fueron enviados cuando Laura Alonso estaba a cargo de la Oficina Anticorrupción, y por lo tanto Michetti aún era vicepresidenta cuando le hizo ese pedido.

La denuncia alcanza tanto a Michetti como a Alonso ya que, en otro audio enviado aparentemente días más tarde, se revela que la ex titular de la OA accedió al pedido: «Gracias Lau. Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en el tema de la Anses del tema de comunicaciones, pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la Tierra y es del estilo nuestro», dice Michetti en el mensaje de voz.

La denuncia contra Michetti y Alonso

El abogado denunciante alude a un posible delito que dispone pena para quien «aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones».

El Código Penal establece que «si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años».

En su denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado se refirió a lo ocurrido el 14 de febrero último, día en que «se han filtrado audios de hace ya algunos años». En esos audios Michetti, por entonces vicepresidenta de la Nación, «solicita» a Alonso, al frente de la OA, «que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo suyo señor Guillermo Pino».

«El primer audio evidencia la solicitud un tanto coercitiva de la exvicepresidenta, acusando a la exdirectora de ´embocarlo´ con una denuncia y pidiendo su cese», interpretó el abogado.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios