Estacioneros piden que el precio del combustible esté en línea con la inflación

Pablo González, presidente de YPF, confirmó que los combustibles aumentarán por debajo de la inflación durante el 2022, tal como sucedió el año pasado, donde hubo congelamiento de precios por más de ocho meses.









Si bien la petrolera ya incrementó los valores en 9 por ciento a principios de mes, González reconoció que la suba no superará los 30 puntos porcentuales, tal como estaba estipulado en las previsiones inflacionarias del Presupuesto 2022.

Frente a esa situación, Carlos Gold, secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), cuestionó las declaraciones.

“Si ambos porcentajes no van de la mano, se acentuará la crisis que vivimos hoy en día. Y si no se corrige, será más crítica aún, porque las Estaciones de Servicio no están en condiciones de seguir soportando un desfasaje entre la rentabilidad e ingresos. Y el combo más grave que podemos tolerar es aquel de escasa rentabilidad y faltante de productos, porque estaríamos lejos de llegar al punto de equilibrio”, enfatizó.

“Tenemos un claro ejemplo de lo que sucedió en 2021, donde el desfase entre inflación y aumento de los precios combustibles fue más del 22 por ciento. Por lo que repercute negativamente en la rentabilidad de las bocas de expendio”, aseguró.

Además, sostuvo que las expresiones del presidente de YPF son “de amplio grado de tinte político” y que «el gobierno debe modificar la mirada que tiene en relación a los valores que se reflejan en la pizarra», dijo.

“El Gobierno Nacional tiene cargado el chip de que el incremento del precio de los combustibles desencadena inflación, sin embargo quedó demostrado que no es así, ya que en los meses pasados de congelamiento, el costo de vida se disparó al 30 por ciento”, dijo a Surtidores.

“Por ende, el Gobierno tiene que cambiar esa idea que posee y darse cuenta que el valor del litro debe acompañar el ritmo inflacionario y del precio internacional (Argentina es uno de los países con el combustible más barato en el mundo)”, agregó.

“El Gobierno necesita contener el incremento de costos en todos los aspectos. Si quiere tratar de lograrlo, que no suba nada”, señaló el secretario de Relaciones Institucionales de CECHA.

