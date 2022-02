Loteo de chacras en Toay fue aprobado por la gestión anterior y la actual

Compartir esta noticia:











Marcelo Gallego, dueño de las chacras que se vendieron en la zona cerca del basurero de Toay, descartó que la Municipalidad no le quiera dar el libre de deuda por un eventual conflicto entre el exintendente y el actual, al ser consultado hoy en una rueda de prensa que dio en conjunto con los compradores, y donde se desmintió la supuesta estafa que soltó un diario local.

«La realidad no es que el gobierno anterior me dio la autorización y este me la negó. Esto fue en conjunto, la gestión anterior me hizo la autorización previa hasta que terminara la instalación de luz y realizara la apertura de calles. Cuando presento los finales de obra, la municipalidad me da la aprobación definitiva y empiezo la escrituración. Ahí el escribano pide el libre deuda, un trámite formal que se requiere para poder hacer la escrituración, y sale denegado. Por eso les respondí que me cobren la multa y me contestan que no van a darme más respuestas», dijo Gallego.

El loteo fue aprobado por la municipalidad cómo parque agrario, son 27 chacras de más o menos 3 hectáreas cada una, donde la mayoría fueron compradas por varias personas en condominio. La Municipalidad dio el libre deuda para 13 y las otras 14 no. Son alrededor de 400 personas que no pueden escriturar.









– Un medio habla de estafa

– Hay una versión periodística en la que pareciera que yo les decía una cosa y era otra, y que yo les echaba la culpa a ellos. Es una operación que se hizo con pleno consentimiento, donde todo se hizo legalmente y no hay ninguna estafa.

Todo comienza cuando pedimos el libre deuda para hacer las escrituras, algunas salen bien y otras salen negadas, en estas últimas se aduce que hay alambrados en algunas de las chacras, hay algunas estacas marcando terrenos, hay algún banquito, un fogón, que para la Municipalidad eso es recreativo.

– ¿Y qué tiene de malo que hayan hecho esas cosas?

– Para mi no tiene nada malo, pero cómo es un parco agrario y presumen que lo van a usar para vivienda y eso genera que me nieguen el libre deuda. Yo presenté una nota después pidiendo que me liquiden la multa, la pagaré y seguiré con la escritura.

-¿Cuántas chacras tienen ese problema?

– De las 27 hectáreas, 13 salieron bien y de 14 me niegan el libre deuda.

– ¿Hay un problema entre el gobierno anterior que le autorizó la venta y el actual?

– ¿Fue le intendente el que se los negó?

No, Héctor Lorenzo que es de la parte jurídica me dijo que no me iban a responder. El libre deuda que pedí, sale bien de obras públicas y lo derivan a la parte legal, donde se produce esta negativa porque presumen que se va a usar para otro fin. La verdad es que no me parece un argumento legítimo, dan a entender que en un futuro se va a desvirtuar el parque agrario, y yo no lo puedo saber, lo que pasa es que tampoco el municipio puede actuar en base a una presunción y negarme el libre de deuda.

– ¿Cuál fue el rol de la inmobiliaria?

– El rol de la inmobiliaria fue muy limitado, se salió a vender chacras y al cortito tiempo aparecieron grupos que querían comparar las chacras en condominio, amigos, después se armó otro grupo, grupos de familias, después se enteró otro y así vieron la posibilidad de compartir un lugar. Después cada uno tendrá una motivación personal de la compra, pero es una compra legal.

– ¿A cuántos afecta?

– Más o menos los condominios son de 20 o 25 personas, y lo multiplicás por 14, son más de 400.

La idea es que yo les pueda dar la posesión de las chacras y a partir de ahora, simbólicamente los compradores puedan usar las chacras. Esto ya no es más mío, falta la escritura nada más.

