Denuncian al jefe de Vialidad Nacional en La Pampa por persecución a trabajadores

El Sindicato del Personal de Vialidad Nacional denunció al Jefe de Vialidad Nacional, Martin Rodrigo Izaguirre, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Agencia Territorial Santa Rosa. Entre las acusaciones afirman que “hay persecuciones políticas y gremiales”. También reclaman “el cumplimiento de lo normado en el Convenio Colectivo de trabajo, precisamente para el ingreso de personal acorde a las necesidades del distrito”.









Desde el Sindicato sostienen que “hemos advertido la falta de compromiso, y violación de deberes, por parte del representante jurisdiccional de la Dirección Nacional de Vialidad, quien Ostenta el cargo de Jefe del 21° Distrito, Ing. Izaguirre Martin R., en complicidad de su Asesor directo quien fuera en años anteriores Jefe de Distrito en la Pcia de La Pampa, trasladado en el año 2018, por no cumplir con los deberes inherentes a la función del cargo. Hoy dia la historia se repite mediante la cara visible del distrito, no teniendo respeto para con la normativa citada (CCT 874/07-E), no siendo la primera vez”.

Han solicitado “al representante jurisdiccional de este 21° Distrito, DNV, mediante notas, por la cual se le solicitaba dar cumplimiento a lo establecido en el art. 167 (CCT 874/07-E), y por las cuales se le explico el alcance del articulado, solicitando explícitamente el respeto al mismo, pero por sobre todo a la igualdad de oportunidades, y principios laborales consagrados también en nuestra Constitución Nacional (art. 14 bis y conc)”.

Señalan que “hemos recibido incluso amenazas por parte de la jefatura de distrito, por las que nos expresó que debíamos “tenerle miedo, por ser el, el jefe de distrito”. Amenazas que ni siquiera en la gestión de gobierno anterior tuvimos como representantes de este Sindicato como asi tampoco hubo persecución a empleados, situación que hoy con un gobierno peronista y por el cual hemos trabajando Si las tenemos”.

Desde el sindicato indican que “estamos con persecuciones políticas y gremiales dentro de la DNV, 21° Distrito, se ha presionado a compañeros con más de 25 años dentro de la DNV, con cargos de estructura importantes y con mucha experiencia, logrando el cansancio y logrando su renuncia al cargo, para que sea ocupados esos mismos cargos por gente nueva con poca experiencia, situación que no parecería importar en la DNV 21° Distrito, ya que la gestión del Ing. Izaguirre y Cia. se limita a colaborar con las municipalidades otorgándoles distintos bienes “en desuso”, y colaborando con personal pagado por el gobierno Nacional para ejecución de tareas municipales, cuando deberían estar trabajando en las rutas deterioradas que tenemos en la Pcia”.

“Lo mismo pasa con el reclamo actual y por el cual denunciamos los incumplimientos al Convenio Colectivo de trabajo, ya que está ingresando personal a la DNV, administrativo, y por casualidad parientes/amigos del actual Jefe de distrito cuando en realidad se necesita personas para trabajar en los 1400 km de ruta que Vialidad debe mantener por administración, función que no se cumple”.

Afirman que Izaguirre: “está más preocupado en arreglar las rutas provinciales, que las nacionales, desconociendo que existe la DPV, y que él es el encargado de la jurisdicción Nacional en la Pcia. de La Pampa, y su deber es preservar la red troncal de la Provincia, pero de jurisdicción Nacional. No entendemos como un fiscal Federal, no ha intervenido todavía con informes respecto de la RNN 151, la que tantas vidas se cobra por año, por la negligencia de quienes tienen que gestionar para que estén en condiciones de transitabilidad y seguridad. Ni siquiera carteleria por el estado en que se encuentra existe en el sector”.

Precisan que “hemos recibido una importante suma de maquinaria, que se debía a este Distrito desde hace años, pero la realidad es que este 21° Distrito no cuenta con personal para el uso y manejo de esa maquinaria; maquinaria que terminara siendo enviada a otras provincias en calidad de préstamo como así ya ha sucedido”.

Detallan que “nuestro reclamo es simple, el cumplimiento de lo normado en el Convenio Colectivo de trabajo, precisamente para el ingreso de personal acorde a las necesidades del distrito”.

“El inicio de las gestiones inherentes para garantizar la libre circulación por rutas nacionales tal como expresa la Constitución Nacional, en rutas nacionales seguras, preservando asi el bien común de todo/as los personas que transiten en ellas”.

Comentan que “No se está respetando la Constitución Nacional, ni se está respetando la ley de creación de Vialidad Nacional (DECRETO LEY 505/1958). De ello da cuenta que si hay fondos por la DNV para el arreglo de las rutas provinciales pero no de las nacionales, como si las rutas nacionales no estuvieran dentro de la Provincia de La Pampa…”.

“Nos quedara denunciar las persecuciones gremiales y políticas, las que fueron tratadas con funcionarios Pciales para calmar las aguas dentro de Vialidad, pero se ve que tal como el Ing. Izaguirre hace caso omiso a la CN, CCT, entre otras; también lo hace con los funcionarios que le han solicitado gestione cumpliendo el deber y no gestione lesionando derechos de trabajadores”.

“Con el Gobernador no hemos tenido la posibilidad de hablar, sabemos que fue su decisión respecto de la propuesta del Actual jefe de distrito, por lo que sería bueno, tomo cartas en el asunto, y se normalice las situaciones de persecuciones gremiales y laborales. Ya hemos tenido la renuncia de 5 trabajadores a vialidad, de 4 funcionarios a sus cargos, y a la fecha le estarían por pedir la renuncia a otro, tenemos al Secretario Adjunto y de Acc. Social con sumario administrativo, (en donde se encuentra el actual Jefe de distrito y su Mano derecha MMO Ezequiel Quevedo incursos en la figura contemplada en el CP art 245, Falsa Denuncia y Falso Testimonio), todos los casos con una particularidad, los agentes pertenecen al partido y/o se encuentran afiliados al Sindicato signatario de convenio (Si.Pe.Vi.Na.), y/o afiliados al Partido ParTe. Del Presidente”.

Desde el sindicato aseveran que de la denuncia presentada esperan: “una resolución acorde con más las sanciones previstas en la Ley Nacional, para estos casos, y esperamos a través de lo publicado se enciendan las luces al momento de designar funcionarios para cargos públicos importantes”.

Finalmente sostienen que esperan la “intervención de algún Fiscal de la Nación requiriendo informes sobre el estado de la Ruta Nacional N° 151, ya que es público su estado de abandono y desidia que existe de los funcionarios; y esto lesiona derechos colectivos, lesiona el bien común, situación que constituye un delito de índole federal”.

