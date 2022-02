Postergan la apertura de cámaras por la agresión a Rodrigo Valquinta

Compartir esta noticia:











La justicia pampeana tenía previsto abrir las cámaras de seguridad de la casa de Jésica Rosignolo y Héctor Mario Valquinta este viernes por la mañana para observar lo que habían registrado sobre la brutal agresión a Rodrigo Valquinta el 28 de diciembre pasado.









Funcionarios judiciales se presentaron esta mañana en la jefatura de Policía, donde se iba a producir la apertura y observación de los registros de las cámaras de vigilancia. En lugar de eso, “clonaron” los vidoes para ser vistos en un tiempo a determinar.

“Supuestamente se iba a hacer la apertura de las cámaras, pero resulta que se encontraron todos hoy para verlas y no las vieron”, se quejó Jésica Rosignolo, quien afirma que en esos registros “se va a ver que yo no hice nada más que defender a mi familia”.

Rosignolo insiste que “lo único verdadero son las cámaras de mi casa y me tienen a las vueltas. Hoy hace 50 días que estamos detenidos y recién hoy las clonaron y ahora van a seguir esperando cuatro o cinco días más, nos están boludeando”, dijo.

El 28 de diciembre pasado Rodrigo Valquitna recibió una brutal golpiza en el frente de la casa de su tío, Héctor Mario. Por la agresión estuvo un mes internado en terapia intensiva. El 8 de febrero recibió el alta médica para continuar con la recuperación física y mental en su casa. Por la agresión permanecen detenidos Héctor Mario Valquinta, su esposa Jésica Rosignolo y su hijo Gonzalo.

“Me siguen tomando el pelo, le tengo miedo a la justicia de que me hagan cualquier cosa, Las cámaras las presenté el mismo 28 de diciembre. Se ve todo, si las ven, me van a exculpar. Nosotros nos defendimos de un ataque en mi domicilio. No salimos a ningún lado a pegarle a nadie y a matar a nadie”, indicó.

“Ya habían dejado escrito que las cámaras las iban a ver hoy, no puede ser que las clonaron para verlas después”, se lamentó.

Cuestionó al Ministerio Público Fiscal por calificarlos como “un clan” y aseguró que “somos una familia común y corriente, no nos pueden decir que somos un clan. Te da miedo porque no tenés cómo defenderte, sos culpable si o si”, finalizó.

