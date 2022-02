Tiene cuatro hijos: La desalojan en unos días y pide más tiempo para encontrar un hogar

Compartir esta noticia:











Antonella vive con su abuelo y sus cuatro hijos en el barrio Río Atuel y ayer le llegó una orden de desalojo de la vivienda que alquilaba. Hace tres años que vive ahí. Pide más tiempo para poder encontrar un lugar y si la puede ayudar algún organismo estatal.









Antonella se comunicó con Plan B y dijo que “a nosotros nos llegó una orden de desalojo para el 3 de marzo. Yo vivo con mi abuelo que tiene 81 años y con mis cuatros hijos que tienen 8, 6, 4 y 3 años respectivamente. El tema es como me voy a ir, porque me aviso de un día para otro y no cuento con la plata suficiente para pagar otro alquiler”.

La vivienda está ubicada en la calle Corona Martínez al 200 en el barrio rio Atuel.

La mujer dijo que “la dueña quiso vender de un día para otro, pidió que me vaya, yo le dije que no me podía ir de un día para otro, a mí me tiene que dar tiempo. Ella no me quiso renovar el contrato y me siguió alquilando sin el contrato hasta que paso esto”.

Señaló que “hace un poco más de un mes ella vino un día a la tarde y quería que yo le desocupe y que a la noche le saque las cosas del departamento, donde me voy a ir a la calle con los chicos”.

Frente a la situación de su abuelo y sus hijos, dijo que “vinieron una vez personal de Adultos Mayores y también de Niñez y Adolescencia, que iban a tratar para pagar un alquiler, pero vinieron una vez y nada más, solo me dijeron que iban a ver algo del IPAV, pero no me avisaron nada”.

