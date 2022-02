Condenado por el robo en Rucanelo denuncia que lo apresaron “por pasar por ahí” y por “ser peruano”

Compartir esta noticia:











Ayer el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa condenó a cuatro personas por el violento robo en el campo cercano a Rucanelo. Uno de ellos afirma que lo sentenciaron sin pruebas. Alerta que no se quiere suicidar, relata malostratos policiales y que quisieron obligarlo a que reconozca su culpabilidad.

Cristian Rigoberto Varela Vizurraga se comunicó con Plan B Noticias para asegurar que no tiene “nada que ver, solo pasaba por ahí”, resalta que le ofrecieron firmar “un abreviado” que le daba la libertad, denuncia que la Policía le tomó una foto antes de ir a la rueda de reconocimiento y señala que todas las pruebas lo absuelven.









Ayer se conoció que el TIP ratificó las condenas a Jorge Omar Escobar, Luis Alberto Escobar e Ismael Felipe Gómez, a siete años y seis meses; y a Pablo Marcelo Escobar y Cristian Rigoberto Varela Vizurraga, seis años.

“Es una injusticia lo que están haciendo conmigo. hay mucha corrupción acá. No se tiene que sacrificar uno para que ellos se acomoden”, dijo Varela Vizurraga a este medio.

“No tengo por qué callarme y quiero aclarar que no me quiero suicidar, no me quiero quitar la vida. No va a ser la primera vez que un detenido denuncia a la justicia por su actuación y que luego aparece ahorcado”, dijo.

“Estoy en un mal pasar por algo que no he hecho. No tengo nada que ver, estoy preso solamente por pasar por una ruta y ahí me involucran. Me pararon en un operativo por ser peruano. Me estaciono normal ante el operativo de rutina en la ruta. Cuando estoy sacando los documentos para entregarle al policía, abro la guantera y cuando me doy vuelta, me están apuntando y me gritan ‘hijo de puta’ que te tienes que ‘bajar del coche’. Me metieron al patrullero, me comenzaron a pegar y a gritar ‘peruano de mierda, peruano hijo de puta, sos un chorro’”, relata.

“Justo habían parado a un señor más, pero el señor si está metido en la causa con otro hermano y lo agarraron. Me obligan a sentar en ese coche, el de Jorge Escobar, donde me pegaron y luego me llevaron a la comisaría. Yo no tengo nada que ver acá”, asegura Varela Vizurraga.

¿Irregularidades?

Los dichos de Varela Vizurraga sobre las irregularidades probatorias forman parte de la apelación que ayer la justicia pampeana volvió a desestimar. En su entorno reiteran que “hay mucha corrupción, esto está muy sucio” y aclaran que irán a Casación y a la Corte.

“A los dos días de la detención me llevan al juez en la noche y me ponen a un abogado de oficio que me dice que no declare, y yo insistía en declarar y al final no declaré por consejo de él. Ahí me dan dos meses más de preventiva. A los 18 días me llevan a una rueda de reconocimiento. Me siguieron pegando, el abogado me decía que no dijera nada porque él estaba muy lejos. Era un abogado de Santa Rosa que me habían recomendado. Cuando veo que no hacía nada, busco otro abogado”, indica.

“El oficial ‘Mus’ me toma una foto y yo le pregunto para qué me la toman. Y dice que el jefe se lo pidió. Eso pasó antes de la rueda de reconocimiento en Victorica. Cuando me llevan a ese lugar, le cuento a mi abogado y él dice que está muy mal”, agrega.

Dice que el abogado le adelantó que “tenemos que hacer una denuncia de un falso testimonio. A vos te señalaron dos o tres, y te pusieron con gente que no se parece a vos”.

Vizurraga señala que “yo soy gordito, morochito, y me pusieron con flacos, con buena ropa y yo fui como estaba después de 18 días preso”.

“Los testigos decían que lo habían visto de la cintura hacia abajo, pero el otro dijo que era un pelucón, un barbón. Hacemos la denuncia porque estaba mal hecho el reconocimiento, pero la fiscalía la archiva, la doctora Moyano no investiga. Después de eso hacen una requisa con perros en los autos. En el mío estuve solo, no tuve contacto con esa gente, después aparece que un tal Gómez estuvo en mi coche y a su vez estuvo en el otro coche. Las pertenencias de Gómez la encuentran en ese coche Negro, el que estaba parado en la ruta antes de que me detuvieron a mí”, recordó.

“Había muchas irregularidades, no se las tomaron en cuenta. En agosto de 2020 me dan lugar a mi sobreseimiento, pero a la vez lo retroceden a etapas anteriores. Pero cómo yo lo denuncié al juez Espíndola por el secuestro que estoy viviendo, no dieron lugar a la apelación que realicé”, asegura.

El hombre detenido vuelve a apuntarle a la justicia: “vi que a uno lo condenaron a 4 años y 6 meses por robo con arma y a mí me dan 6 años como coautor pero sin fundamento. Yo no tengo miedo, me pueden mandar a golpear o hasta intentar hacer aparecer como que me ahorqué, como ya ha pasado con otros pibes, pero o tengo ninguna intención de suicidarme”, expresó.

“Yo voy a pelear mi verdad, soy inocente, no tengo nada que ver. Uno de los damnificados les dijo que yo no tenía nada que ver, pero no lo dieron ni bolilla. No tengo antecedentes, nunca hice nada”, asevera.

Contó que “el otro abogado que tuve (al inicio tuvo uno de parte y al proceso llegó con un defensor oficial) me quiso hacer firmar un abreviado como partícipe, pero cómo voy a firmar por algo que yo no he hecho. Me daban la libertad, pero me quedaba sucio, con una mancha, y le dije que no lo podía aceptar”.

“Ahí viene lo del sobreseimiento, que me lo iban a dar, pero al final no lo hicieron. Denuncié a la jueza Cardoso y a la fiscala Moyano, pero las archivaron”, dijo.

Por último denunció que no le devolvieron el auto, cómo si lo hicieron con los otros condenados, porque no firmó su culpabilidad: “el coche en el que iba era de mi mamá, pero no me lo dan. Me dicen que me lo van a dar cuando firme la sentencia, cuando deje de apelar. Si hago eso, ahí me lo devuelven”.

