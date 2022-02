Donaron réplica del Súper Étendard al Centro de Veteranos de Malvinas

Compartir esta noticia:











Mariano Alvarado hizo una réplica a escala del avión que causó el hundimiento del buque inglés HMS Sheffield (D80) en el conflicto del Atlántico Sur, el 4 de mayo de 1982.

Éste sábado por la tarde Mariano Alvarado trasladó desde Ataliva Roca hasta la sede del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de La Pampa la réplica del avión de combate para dejarlo como donación a los ex combatientes.









Mariano le contó a Plan B que lo hizo con “cuatro tubos de gas de 45 kilos, y las alas y el resto está hecho con estructural y chapa”.

“La idea de hacerlo surgió hace mucho, pero lo había pensado con otros materiales. Analizando costos era mucho y con estos que lo hice, me daba miedo porque el material es muy duro para moldear, pero hice coraje, lo arranqué y con cortes y rellenos de soldaduras se fue moldeando”, añadió.

Finalizar la maqueta le llevó dos meses y medio: “le dedicaba el tiempo que podía, no tengo un galpón, lo tenía en el patio y los días de mucho calor o de lluvia, no podía hacer nada”.

– ¿Cuál es tu relación con Malvinas?

– Seguidor de la causa, la admiración hacia todos los muchachos, y cero que debería haber más reconocimientos.

Mariano Alvarado vive en Ataliva Roca con su familia y trabaja en la estación de servicio. “Esto es algo que me encanta y cuando tengo la oportunidad y puedo, lo encaro. Hace 3 años hice una replica del ARA San Juan”.

“Esta réplica fue creada pura y exclusivamente para los muchachos, para el Centro de Veteranos”, finalizó.

Súper Étendard

Es un avión reactor monoplaza de ala flecha, de 9,60 mts. de envergadura; 14,31 mts. de largo; una altura de 3,85 mts.; la trocha de 3,50 mts., que alcanza una velocidad máxima de 1,3 mach.

La aeronave está incorporada a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque de la Aviación Naval desde el año 1980.

La Unidad fue condecorada con la medalla «Honor al Valor en Combate» por su destacado accionar durante la Guerra de Malvinas en el año 1982.

El nombre Super Étendard proviene de la lengua francesa y significa Súper Estandarte. Fue diseñado para la Marina Nacional Francesa en la década del ´70.

La Armada Argentina ordenó catorce ejemplares, recibió cinco entre 1980 y 1981 con un misil antibuque Exocet AM 39 cada uno, los cinco aparatos fueron utilizados en la Guerra de las Malvinas. Al finalizar la guerra se recibieron los nueve restantes del pedido.

Fueron matriculados de 0751/3-A-201 a 0764/3-A-214, y fueron asignados a la 2da. Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, en la Base Aeronaval Comandante Espora.

El Conflicto del Atlántico Sur fue el escenario en el que por primera vez estos aviones serían utilizados en batalla. Para el inicio de la guerra no se había realizado aún la integración de la interfaz entre avión-misil que estaba en manos de técnicos franceses. Con el abrupto regreso de estos a su país el personal de la Armada Argentina logró completar los trabajos de ensamblaje. Cuatro de los cinco aviones existentes hasta entonces, operaron desde la Base Aeronaval Río Grande «Almirante Hermes Quijada», en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

Los cinco misiles AM-39 Exocet fueron utilizados durante el conflicto. El 4 de mayo a las 11:02 la 2da. Escuadrilla volando a baja altitud para no ser detectado, lanzó dos misiles AM-39 de los que uno alcanzó al HMS Sheffield (D80) y, si bien no explotó, ocasionó un incendio incontrolable con el combustible del motor que no se había consumido todavía. Los restos del buque se hundieron el día siguiente.

Este hecho shockeó al Reino Unido, llevando al gabinete de guerra de Margaret Thatcher ordenar descubrir y destruir a los misiles. La misión, denominada «Operación Mikado», recayó en el Escuadrón B del Servicio Especial Aéreo (SAS) británico. Esta consistía en volar hasta la Base Aeronaval Río Grande «Almirante Hermes Quijada» en dos aeronaves Lockheed C-130 Hercules, destruir los misiles, los aviones, matar a los pilotos y refugiarse en Chile con la excusa de un desperfecto técnico.​ La misión fracasó y luego seis helicópteros e infantes de marina argentinos fueron en busca de rastros sin éxito.

El 4 de mayo a media mañana los Super Etendard piloteados por el Capitán de Corbeta Bedacarratz y el Teniente de Fragata Armando Mayora despegaron de la Base Aeronaval Río Grande rumbo a las Islas Malvinas. Salían a cazar armados con misiles Exocet. AM 39 —¡¡Lanzar, ahora!! —ordenó Bedacarratz. Mayora no escuchó bien la orden, pero vio el lanzamiento del líder. Pulsó su gatillo, el misil se desprendió del avión, cayó y se encendió… segundos eternos.

El destructor HMS «Sheffield» no detectó el ataque hasta que un oficial en el puente de comando divisó casi al ras del mar una estela. Cinco segundos después, el Exocet impactó justo en el centro del buque donde está la sala de operaciones, 2 metros y medio sobre la línea de flotación. Del impacto que quedó sobre la banda de estribor del casco salía una columna de fuego y humo de 30 metros, incontrolable, que incendió el buque y obligó a abandonarlo. El “Sheffield” agonizó 6 días. Hundido.

Escudo Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque.

Descripción heráldica

En el centro del escudo, sobre fondo Blanco encontramos la figura principal constituida por un gavilán en actitud agresiva, esgrimiendo en su brazo derecho un garrote con un clavo en Sable (negro) en su extremo representando la peligrosidad de las armas que porta.

Bordeando la figura, un anillo de bordes ROJOS en que se puede leer en su parte superior «ARMADA ARGENTINA» y en su parte inferior «2da. ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA Y ATAQUE».

Significado de las figuras heráldicas:

El Gavilán: Ave rapaz que simboliza la ligereza, prontitud y presteza en el cumplimiento de la misión; provocando el temor de sus presas circunstanciales.

El Garrote o Clava: Es símbolo de virtud, fuerza y valor. Los que, asociados, dan las cualidades que debe poseer un cazador, que como el gavilán opera en todo tiempo.

Significado de los metales y colores utilizados:

Gules (rojo): Fortaleza, victoria, osadía, ardid.

Oro (amarillo): Nobleza, magnanimidad, poder, constancia, sabiduría.

Sinople (verde): Esperanza, fe, amistad, servicio, respeto

Sable (negro): Prudencia, rigor, honestidad, obediencia.

* Datos del avión: argentina.gob.ar

