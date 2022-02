Abogada pampeana denunció estafa con la tarjeta de crédito: Hay consumos que no realizó

Compartir esta noticia:











La abogada Vanesa Ranocchia Ongaro, denunció que se efectuaron consumos por más de 300.000 pesos con su tarjeta de crédito que ella no realizó. Hubo cuatro compras.

La abogada habló este lunes con el Canal Somos La Pampa donde señaló que “advierto que tengo unos consumos de mi tarjeta de crédito Visa del Banco Santander que no los había hecho yo. Eran tres consumos que totalizaban casi 200 mil pesos”.









Indicó que inmediatamente llamó al número que figura en el dorso de la tarjeta Visa: “Después de hacer todo lo que me indicaba una grabación, pude hablar con personal del Banco Santander que me refiere que la comunicación va a ser grabada y explico la situación. Me toman el reclamo y me dice que me quede tranquila que la tarjeta va a quedar bloqueada en ese momento. Pregunté si quedaban otros consumos pendientes y me dicen que no. Esto fue el jueves 17 de febrero a las 17:30”.

Ranocchia aclaró que “nunca perdí la tarjeta yo tengo en mi poder el plástico”.

El viernes cerca de las 20 horas, la abogada ingreso nuevamente al sistema computacional de la tarjeta: “veo que han hecho una nueva operación de 97.900 en una casa de electrodomésticos”.

“Intente varias veces comunicarme con la tarjeta, no pude, el sábado a la mañana lo mismo, hasta que alguien me pasó otro numero el de Visa, ahí logre comunicarme con Visa y me dijeron que estaba bloqueada pero recién a partir del 18 de febrero”.

Hoy fue el Banco Santander: “El banco va a rechequear la información y entiendo que en el vencimiento de este mes no vendrán los cobros que no han sido realizados por mi”.

