A una semana del inicio de clases: Docente de La Maruja no tiene dónde vivir

Rocío Sarate es docente de Nivel Inicial en el JIN N.º 20 de La Maruja. Alquilaba una casa del IPAV, pero al dueño se la sacaron por el arriendo irregular. El 2 de marzo arrancan las clases y no tiene dónde vivir. Además, está embarazada.









Rocío Sarate le contó a Plan B Noticias que “el 2 de marzo arrancan las clases y no tengo dónde vivir. Hice todos los reclamos y por ahora no hay ninguna solución”.

Rocío vive en General Acha y viaja los domingos a La Maruja para dar clases y regresa el viernes por la tarde a su casa, dónde la espera su hijo de 9 años.

“Cuando titularicé alquilé una casa que era del IPAV, pero al dueño lo denunciaron y le sacaron la casa. Hoy no tengo dónde vivir”, resaltó.

Además, está embarazada y planteó la posibilidad de realizar algún tipo de tarea en General Acha, pero le fue denegado por el Ministerio de Educación de La Pampa.

“Tengo un hijo de 9 años que tengo que dejar a cargo de mis papás de más de 60 años en Acha. Los viernes tengo que hacer 280 kilómetros para venir a Acha y otros 280 los domingos para dar clases y solo estar con mi hijo un día y medio”, dijo.

Gestiones

Rocío planteó su problema en el Ministerio de Educación, en la Municipalidad de La Maruja y en UTELPa.

“Me la paso buscando vivienda y no encuentro nada, hablé con Gustavo Cein, intendente de La Maruja para ver qué se puede hacer. Yo le dije que me iba con una casilla a un terreno del pueblo y él me pidió que no haga eso. Empezamos a hacer trámites para conseguir una de las casas que están en la escuela y que se usan de depósito, pero todavía no hay ninguna respuesta”, relató.

Rocío está embarazada y teme complicaciones por los viajes largos y el estado de la ruta.

“Estoy embarazada. Empecé a golpear puertas, también fui a UTELPa como afiliada y no me respaldan en nada. Golpeé puertas también para ver si en esta situación me podían dar una comisión de servicio este año en Acha por el embarazo, pero tampoco. Educación lo único que tienen que hacer es generar una convocatoria para que me dejen trabajar este año”, añadió.

“Todo el mundo me está tomando el pelo, les agradezco un montón a la intendenta de Winifreda, Adriana Garcia, a Gustavo Cein, pero la gente de más arriba es la que no está dando respuesta. Si en estos viajes me pasa algo, me provocan un aborto, a mí quien me respalda, quien pone la cara por eso”, se preguntó.

“Tampoco puedo irme con el nene, tengo que compartir la casa con otras docentes y mi hijo necesita una fonoaudióloga y un acompañamiento a su trayectoria pedagógica, que la tiene en General Acha”, contó.

“Soy madre soltera, el papá de él no se hace cargo de nada. Estoy en pareja con el papá del nene que viene. No quería hacer esto, pero me queda otra que contarlo públicamente para ver si se encuentra una solución”, cerró.

