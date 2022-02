Aníbal Fernández: “Si hay que echarle mano a las jubilaciones de privilegio habrá que hacerlo”

Compartir esta noticia:











El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, fue consultado ayer por la tarde por la prensa local sobre el acuerdo con el FMI y las repercusiones sobre una eventual reforma jubilatoria, algo que ya había sido desmentido por el presidente de la Nación y el ministro de Economía.









Aníbal Fernández llegó junto a la ministra Elizabhet Gomez Alcorta y el ministro Martín Soria, para participar del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios. Previamente se desarrolló una ronda de prensa con periodistas locales en el Hotel La Campiña, donde los funcionarios nacionales fueron abordados sobre distintos temas.

En ese marco, le consultaron su posición sobre el acuerdo alcanzado con el FMI y la posibilidad de una eventual reforma jubilatoria.

En respuesta, Fernández aseguró que lo que dijo el presidente «se cumple» y anticipó que «si hay que echarle mano a las jubilaciones de privilegio habrá que hacerlo”.

“Venimos de un país en donde por 4 años fuimos gobernados por unos inútiles, que además son unos corruptos. En ese marco no dudaron en echarle mano al FMI que al dar un préstamo superlativo otorgado jamás a ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque es un préstamo político. Porque lo dio Estados Unidos en cabeza de su presidente de entonces. Querían tenernos agarrados de una forma en la que ellos nos obligaban a hacer lo que querían y nosotros sin chistar teníamos que tomar la sopa”, desarrolló al inicio de la conferencia de prensa.

En ese marco, dijo que “tanto Alberto como Cristina asumieron la responsabilidad de la continuidad jurídica del país, en donde se tienen que resolver los problemas que se encontraron”.

“En medio apareció la pandemia, sin embargo, se trabajó con los ministros para desenredar la madeja de corrupción de Macri y compañía, y eso es lo que hay que atacar. ¿Por qué? Porque vencían 19 mil millones de dólares en 2022. Eso se enderezó trabajando para encontrarle salida, por ejemplo, no tocarle el bolsillo a los jubilados, a no tocarle derechos a los trabajadores”, expresó.

Aníbal Fernández reiteró que lo que dijo el Presidente “se cumple” en referencia a una posible modificación de las jubilaciones.

El presidente aseguró ayer que no se va a tocar la jubilación a los trabajadores. Por el contrario, adelantó que se analiza la posibilidad de modificar las jubilaciones de privilegio.

Al respecto, el ministro de Seguridad de la Nación remarcó que “si hay que echarle mano a las jubilaciones de privilegio habrá que hacerlo”.

«Acá el tema es que los trabajadores no vean mermados sus ingresos, que es el que motoriza al país», dijo Fernández y aclaró: «El acuerdo es malo. No es para festejar, no es feliz. Pero de la situación en la que estábamos vamos a salir de la mejor manera. Con acuerdos muy determinantes respecto del déficit fiscal, para no desordenarnos. ¿Dónde está el secreto de esto? Que si generamos mucha actividad por la obra publica, por el mercado doméstico fortalecido, vamos a tener un nivel de actividad tan alto que nos va a permitir compensar lo que nos está faltando respecto de lo que se esperaba cumplir este año y el que viene», manifestó.

En línea con lo expresado por otros ministros y funcionarios del Gobierno del Frente de Todos, remarcó que «el acuerdo se va a presentar en el corto plazo y una vez que esto ocurra, el Congreso dirá lo suyo, unos se van a enojar mucho, otros darán conocimiento de todo lo que sucedió, todos nos vamos a acordar del mismo que hizo esta mugre, pero la realidad es que la mayoría va a levantar la mano, porque muchos de la oposición que no fueron cómplice de ese latrocinio se van a dar cuenta de que fueron responsables de lo que le está pasando a la Argentina, y bueno, será la forma de salir», cerró.

