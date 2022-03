Ardohain le contestó al gobernador: “Acompañamos todo lo que fue transparente”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Martín Ardohain, habló con Plan B sobre el discurso que realizó el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, en la apertura de sesiones.

El legislador sostuvo que “habíamos escuchado un discurso muy belicoso por parte del presidente y esperábamos otra cosa del gobernador y la verdad viene en la misma sintonía”.

Comentó que “el gobernador anuncio un montón de obras que ya había anunciado el 2020 y el 2021, y la verdad es que las viviendas no llegan, el hospital no se termina, habla de una baja de impuesto, pero al contribuyente no le llega, no se habla del Sircreb, vemos a unos gobernantes que no hablan de la realidad”.

Agregó que “Hoy hablamos con vecinos que no pueden comprar la canasta escolar. Se habla de una economía en crecimiento, parece que estamos en otro país indudablemente. Hay que hacerle caso a la gente cuando dice que los gobernantes viven en otra sintonía. Hoy veo a un gobernador que habla de muchas cosas buenas que en la practica la gente no lo ve en la calle”.

Cuando fue consultado sobre lo que dijo el gobernador sobre el rechazo opositor a una refinanciación del crédito dado por la Anses y que obligará al gobierno provincial a desembolsar 1843 millones de pesos, dijo que: “nosotros demostramos durante la pandemia el acompañamiento, pero cuando nos falta información, no. Todo lo que fue transparente acompañamos”.

Dijo que no pensó nunca pararse e irse de la sesión, como pasó en el Congreso hoy al mediodía. “Nosotros vinimos a escuchar al gobernador”.

