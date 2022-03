“Los del Rally me destrozaron el campo, se escaparon los animales y nadie se hace cargo”

Compartir esta noticia:











El paso del South American Rally Race por la zona provocó cuantiosos daños y perdidas en varios campos, una de las damnificadas es la vecina Segunda Duran. Propietaria del campo La Paz, ubicado a 60 km de 25 de Mayo, en zona de Casa de Piedra.

La competencia internacional tuvo un histórico paso por 25 de Mayo y Casa de Piedra, el SAAR desplegó su gran circo automotor y generó una gran expectativa en toda la población, además de contar con varios pilotos locales.

El movimiento comercial fue positivo, como también hubo una gran demanda en alquileres y gastronomía. Sin embargo, a las pocas horas de haberse marchado la competencia, con el paso de autos, motos y cuatriciclos, sumado al convoy de camiones, camionetas, trafics, helicóptero… la gente de los campos de la zona, se encontró con caminos destrozados, alambrados rotos, animales que se escaparon, entre otros daños.

La dueña del Puesto La Paz, Segunda Duran, se comunicó con Radio Génesis para dar a conocer su enojo, su decepción, y tristeza por todo lo que se encontró en el campo.

«No pude llegar en el vehículo, los caminos están intransitables, el alambrado roto, los autos del rally pasaron por dentro del campo y yo no di autorización a nadie, tampoco me vinieron a preguntar antes de la carrera, nadie me avisó» se quejó.

«Rompieron los alambrados donde tenía las vacas y caballos encerrados, se escaparon….» sostuvo con dolor y bronca.

Tras ver en que situación se encontraba el campo, la imposibilidad de entrar con la camioneta que terminó encajada, los alambrados rotos, el sistema de agua para los animales dañado, decidió ir a radicar una denuncia.

Durán concurrió al destacamento policial de la Villa Casa de Piedra pero allí le dijeron increíblemente que no le podían tomar la denuncia, «que tenía que ir a pedir explicaciones a provincia» dijo enojada la mujer.

Tras la negativa en la policía, viajó hasta 25 de Mayo para hablar con el intendente Abel Abeldaño, pero el jefe comunal veinticinqueño, «me dijo que él no había autorizado nada, que no se hacia cargo y también me mandó a reclamar a provincia».

«Nadie me da repuestas y ahora tengo que ver un abogado para que se hagan cargo de los daños que sufrí en el campo, y que me expliquen quien autorizó a los autos del rally a pasar por ahí, romper todo e irse sin problemas» concluyó la mujer.

