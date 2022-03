Boccalatte fue reelegido en el sindicato de choferes de taxis: “el sector está en franca recuperación”

Compartir esta noticia:











José María Boccalatte continuará al frente del Sindicato de Peones de Taxis al encabezar la única lista que participó de las elecciones realizadas el 28 de febrero.

Junto a Boccalatte (secretario General) fueron elegidos Claudio Alberto Montenergo como adjunto; Enrique Rubén Marotti tesorero, Ignacio Ariel Re Ceconi secretario gremial, Carina Daniela Marotías en acción social, Carina Verónica Vallejos en actas y prensa.

José María Boccalatte fue el impulsor de la organización de los conductores de taxis desde 2004. En 2008 primero obtuvieron la inscripción gremial y a los pocos meses la personería sindical para la ciudad de Santa Rosa. En 2021 lograron la inscripción gremial para sumar General Acha, General Pico y Toay.

En diálogo con Plan B, Boccalatte comentó que “pudimos regularizar la conducción, ya que por la pandemia no se había hecho. En su momento teníamos convocadas las elecciones para el 23 de marzo de 2020, pero el 16 de marzo se declaró la pandemia y todas estas cosas administrativas se postergaron a lo largo del país. Hoy pudimos hacer la elección y renovar el mandato por 4 años”.

El sector.

El dirigente gremial aseguró que “estamos en franca recuperación, sobre todo en cantidad de viajes. La inflación nos comió el ingreso, el día a día es muy difícil, las cosas no dejan de aumentar.”

Una de las cosas que se encareció es la compra de autos para mantener las licencias que dan empleo a los choferes. “Por suerte hemos tenido el apoyo del gobierno provincial y con las nuevas licencias había una operatoria del BLP que ayudó a comprar el auto a los nuevos permisionarios y a los que ya estaban”, destacó.

“De 10 años pasamos a que los autos deban tener una antigüedad de 5 años, tanto en General Pico cómo en Santa Rosa”, indicó.

“Este año se integran representantes de General Pico a la conducción provincial y así vamos sumando a representantes de la provincia. En este momento hay unos 270 choferes en Santa Rosa y más o menos unos 480 en toda La Pampa”, enumeró.

Desafíos

Para este nuevo mandato la conducción que encabeza José María Boccalatte se propone regularizar a todas las y los choferes, alcanzar un convenio colectivo de trabajo y poder retomar las inspecciones.

“Con la pandemia en este último tiempo, sumado a las decisiones del gobierno de Macri, no hemos podido hacer las inspecciones”, afirmó.

Mencionó que merced a una exigencia municipal de mantener al menos el 60 % de la flota de taxis en funcionamiento “los fines de semana se están contratando franqueros, generando nuevas oportunidades laborales”.

Se manifestó en contra de la liberación del mercado de taxis “porque eso genera precarización y que a nadie le sirva el trabajo por lo que se gana”.

Recordó que en General Pico se liberó el mercado “y llegaron a haber 700 autos, había vehículos viejos, en mal estado y no le sirvió a nadie. Eso fue cómo si hoy se introdujera a Uber en La Pampa”.

Toay

Boccalatte contó que “uno de los principales problemas lo tenemos en Toay, donde la municipalidad no regula nada y la tarifa la pone el dueño. Ahí tenemos serios problemas de trabajadores no registrados, donde muchas veces no son monotributistas ni los licenciatarios”.

“Por ahí leí que en Toay eran más baratos, pero cómo no lo va a ser si se trata de trabajo precario no registrado. Hace tiempo que tratamos de avanzar en la regulación, pero no hemos logrado el acompañamiento de la Municipalidad de Toay”, dijo.

“La idea es normalizar la localidad con una ordenanza que regule la actividad en todos los sentidos. Hemos presentado notas en el Concejo Deliberante, pero no han avanzado. Vamos a seguir trabajando con los compañeros para mejorar su calidad laboral. Ahora, con la baja de casos en la pandemia, la secretaría de Relaciones Laborales y el Ministerio de Trabajo de Nación están haciendo inspecciones para lograr el blanqueo de los compañeros”, señaló.

Por último mencionó que “una de las propuestas que tenemos para este mandato es la posibilidad de contar con un predio propio para el beneficio de las y los afiliados”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios