Con variados proyectos se reanuda la primera sesión del Concejo

Compartir esta noticia:











Este jueves, desde las 10 horas, se reanudará la primera sesión ordinaria del período 2022 del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Entre los asuntos entrados a esta reunión, ingresarán comunicaciones del Departamento Ejecutivo con providencias e informes de promulgación.









De las Peticiones y Asuntos Particulares ingresarán siete notas.

Una de ellas presentada por un vecino en la que solicita se apruebe un proyecto de Ley que contemple una reparación económica para todas aquellas personas que fueron prescindidos de distintas reparticiones públicas (provinciales y/o municipales) por Daño Moral causado por el terrorismo de estado.

Otra, presentada por el presidente de la Asociación Civil Tiro Federal Santa Rosa, en la que pide la donación de la plena propiedad de un inmueble para la construcción de un espacio para el desarrollo de las actividades deportivas.

También ingresará una nota enviada por la Comisión Vecinal “Barrio Congreso” quienes solicitan la inclusión de las obras de pavimento en el Presupuesto Municipal 2022.

Asimismo, la Asociación Hermanas de los Pobres “Hogar de Ancianos”, solicitan la eximición del pago de impuesto y tasas municipales correspondientes al año 2021 conforme la ordenanza tarifaria.

Otra nota es presentada por el gerente de Millenium SRL en la que reitera la solicitud de exención del pago de la tasa por rubro “exhibición de películas cinematográficas” durante el período en el que estuvo suspendida la actividad por los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia por Covid 19.

Por último, ingresará una nota del Secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, comunicando los representantes paritarios para el año 2022, y otra del Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado CDN, solicitando se designe con el nombre “Cro DANIEL PINEDA” alguna calle o espacio público de la ciudad.

De las comunicaciones oficiales, tendrá ingreso una nota presentada por el concejal Pablo Pera Ibarguren, en la que adjunta notas presentadas por el personal del Juzgado de Faltas a efectos de ser adjuntadas al expediente creado sobre las condiciones laborales de dichos agentes. También ingresará una nota de la concejala Analia Torres solicitando licencia hasta el 30 de noviembre del 2022.

Además, ingresará un proyecto de ordenanza presentado por los Concejales y Concejala del Bloque Frepam que pretende modificar la normativa que regula el cebrado y señalamiento horizontal, para facilitar los estacionamientos frente a las veterinarias de la ciudad.

Por otro lado, ingresaron dos proyectos de resolución presentados por concejales y concejalas del bloque FreJuPa.

Uno de ellos pretende declarar de Interés Municipal el evento “Correcaminata de los Barrios”, a realizarse el día 5 de marzo en el Complejo “Malvinas Argentinas”. El evento es organizado por el Club Social, Cultural y Deportivo General San Martín y tiene como objetivo recaudar dinero para la recuperación de dicho club. Según indica el argumento del proyecto “es fundamental el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Rosa a las distintas actividades que llevan adelante las instituciones deportivas de la ciudad”.

El otro, es el que pretende declarar de Interés Municipal el evento deportivo organizado por la Asociación Club Atlético All Boys con el fin de conmemorar el Día de la Mujer, a desarrollarse el 5 de marzo. Se realizará una Clínica de Fútbol dictada por la DT Sub 14 Femenino y la DT de Reserva Femenino de River Plate, donde desarrollarán el Método de Entrenamiento del Fútbol Femenino utilizado en dicho club. Luego, se realizarán amistosos entre los equipos femeninos de River Plate y All Boys.

Además, ingresarán dos proyectos de comunicación presentados por concejales y concejala del FrePam con solicitudes al Departamento Ejecutivo. En una de ellas, solicitan que realice con urgencia trabajos para liberar bocas de registro en calle Raúl B. Díaz en la zona de Barrio Obreros de la Construcción. En la otra, le solicita que realice modificaciones necesarias a la aplicación “EMTU Lugar” y se incorpore el recorrido de la Línea 4 especialmente en el ingreso al Barrio Los Hornos.

Asimismo, tendrán ingreso tres proyectos de Comunicación presentados por el concejal Marcelo Guerrero del bloque Propuesta Federal, con tres solicitudes al Departamento Ejecutivo. En uno de ellos solicita que se realicen tareas de mantenimiento y pavimentación en el Pasaje Rabinad, ubicado en el Barrio Fitte.

En otro, le solicita que se promueva el mantenimiento de espacios verdes y terrenos baldíos en zonas urbanas, privadas y fiscales. En el último, le pide disponer de una “Estación Salud” en el espacio verde Los Médanos del Barrio Villa Martita de nuestra Ciudad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios