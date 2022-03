Exfuncionaria radical sobre retiro de la oposición del Congreso: “Mucho show y nulas ideas”

Compartir esta noticia:











La exsecretaria de Desarrollo Social, Diana Bonifacio, criticó el retiro de los legisladores del recinto, cuando Alberto Fernández recordó el origen de la deuda con el FMI y la presentación que hizo el oficialismo de que se investigue el destino de esos fondos.

La exfuncionaria de la gestión de Leandro Altolaguirrem manifestó que los diputados que se retiraron del Congreso: “hicieron un papel mediocre”. Sostuvo que “No recuerdo, ni me imagino a Raúl Alfonsín fugándose a los gritos de una apertura de sesiones”









A través de la red social Facebook, publicó lo siguiente:

Con la huida sobreactuada e histriónica de un sector de la oposición hicieron un papel mediocre, que no suma nada a la realidad de lxs ciudadanos. Incumplen con la representatividad que en teoría ostentan ya que representan a muchxs y no exclusivamente a MACRI. No es una cuestión de formalismos, es la tarea por la cuales fueron elegidxs, que va más allá del discurso ideológico que escuchamos ayer en el que dan cuenta de las representaciones sociales del sector gobernante, en un intento por explicar, motivar o legitimar sus acciones de gobierno.

Son las reglas de juego de la política, de la democracia, pero de ninguna manera habilita semejante acto de retirada. No recuerdo ni imagino a Raúl Alfonsín fugándose a los gritos de una apertura de sesiones ordinarias donde haría uso de la palabra el Presidente elegido por lxs Argentinxs.

Lo de ayer, me recuerda en cierto sentido, salvando las distancias y el contexto, lo pronunciado por aquel en su histórico discurso de la Rural cuando afirmaba que algunos comportamientos no se consustanciaban con la democracia, y que era una actitud fascista no escuchar al orador. Esta particular forma de concebir y accionar de algunxs personas elegidas por el voto, quizás creyéndo ser más importantes que las instituciones las cuales representan no suma nada a la vida democrática. Mucho Show y nulas ideas. Pésimo ejemplo al resto, funcionales al oficialismo. Horrible.

