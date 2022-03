Macri recibió a los diputados PRO que se fueron del Congreso

Compartir esta noticia:











Varios referentes del PRO concurrieron a la casa del expresidente para unificar posiciones de cara al acuerdo con el FMI. Todavía no lograron cerrarlo, pero coinciden en que la propuesta del gobierno es “una bomba de tiempo”, dice Gerardo Milman

Durante la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández expuso algunos detalles más de lo que será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aprovechó su discurso para criticar a la gestión anterior a quien responsabilizó por el endeudamiento con el organismo financiero. Los integrantes del PRO se retiraron del recinto en medio del discurso presidencial y varios de ellos se reunieron en la casa de Mauricio Macri para analizar cuáles serán sus próximos pasos.

De la reunión participaron Patricia Bullrich; los diputados Cristian Ritondo; María Eugenia Vidal; Gerardo Milman; Álvaro González; Omar de Marchi (Mendoza); Federico Angelini (Santa Fe); y el senador Humberto Schiavoni (Misiones), el exministro de Hacienda Hernán Lacunza y el diputado Luciano Laspina. Estos últimos presentaron una exposición respecto al acuerdo con el FMI de cara a poder elaborar una posición unificada del PRO.

“El objetivo era unificar una posición del PRO, que todavía no se logró porque todavía falta recibir el texto del acuerdo”, explicó a PERFIL el diputado y ex Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman.

“El acuerdo que está firmando el gobierno, con lo que conocemos, significa una bomba de tiempo” alertó el legislador y detalló: “El gobierno ha emitido más de 75 mil millones de dólares y va a emitir, por el acuerdo con el Fondo, 25 mil millones de dólares más, o sea que va a terminar su mandato con el mayor endeudamiento de la historia que son 90 mil millones de dólares”.

Según Milman la propuesta del Gobierno generará graves consecuencias en el futuro próximo: “Va a provocar que la próxima gestión, si no explota antes porque eso está en debate si el gobierno va a poder cumplir con las metas que se ha propuesto con el Fondo, va a terminar en un nuevo default y probablemente con una hiperinflación mucho más alta de la que hoy tenemos”, publicó Perfil.

“La Argentina ha hecho un mal acuerdo, no incluye ninguno de los cambios estructurales que la Argentina requiere, como dijo el presidente ayer que no va a haber cambios en la ley laboral, no va a haber cambios jubilatorios, no va a haber ninguno de los cambios estructurales que la Argentina requiere para salir del lugar en el que está”, enfatizó. “Los males van a ir in crescendo y eso lo vemos como irreversible”, lamentó.

“Lo que tenemos que ver y está en debate y será un debate con nuestros socios de Juntos por el Cambio es qué decisión tomamos para que la Argentina no entre en cesación de pagos, pero que tampoco nosotros podemos avalar lo que va a ocurrir, porque no queremos ser parte de lo que van a sufrir los argentinos”, concluyó.

