Romina Del Plá: “No hay barniz nacional y popular para el cogobierno con el FMI”

Compartir esta noticia:











La diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad estuvo presente en la Asamblea Legislativa y se refirió al discurso del Presidente de la Nación Alberto Fernández que dio en la Apertura de las Sesiones Ordinarias 2022.

Romina Del Plá dijo: “El discurso de Alberto Fernández se dio en el marco de una convocatoria exigua, no entusiasmo a nadie y dejó expuesta una agenda parlamentaria y política dictada por el FMI. Por caso, no es cierto que no habrá tarifazos, si la vara son aumentos de los salarios en blanco la mitad de la población pagará tarifas con aumentos por encima del de sus ingresos. Lo mismo respecto a la “reformas estructurales” mientras la laboral ya está en curso, omitió hablar de los cambios previsionales y el ataque a los regímenes especiales. Proponen una ley de empleo joven al mismo tiempo que quieren aumentar la edad jubilatoria, su compromiso es con la precarización laboral.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Por otro lado, marcó: “La agenda parlamentaria son todas leyes de entrega del ambiente para pagar la deuda, el extractivismo es la política del gobierno. El único ‘desarrollo verde´ que le importa es el de generar dólares para el FMI. El acuerdo que dice que es el ´mejor posible´ será negativo para el país y lo van a pagar los trabajadores.”

Finalmente concluyó: “El retiro de una parte de la oposición del recinto no es más que un show, lo mismo que la ausencia de Máximo Kirchner. Finalmente, todos van a votar el pacto o dejarlo pasar para no entorpecer al gobierno. Eso no niega que la crisis política atomiza al gobierno y a la oposición, dos bloques con fuertes divisiones internas. El Frente de Izquierda Unidad refuerza su compromiso contra el pacto con el FMI y convocamos a movilizar en su rechazo cuando se trate en la Cámara de Diputados.”

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios