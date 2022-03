Gustavo Estavilla y la denuncia contra di Nápoli: “no hemos podido controlar 6.000 millones de pesos”

Compartir esta noticia:











El presidente de concejales del Frepam, Gustavo Estavilla, se refirió a la denuncia penal presentada contra el intendente Luciano di Nápoli, ante la falta de rendición de las cuentas municipales.

El edil afirmó que la falta de controles ronda los 6.000 millones de pesos, “un presupuesto y medio” y calificó la situación como muy grave, para contrastarla con las gestiones de Altolaguirre y Torroba, en este sentido. «La administración municipal no puede caer en la irresponsabilidad de seguir haciendo foco en el reemplazo del sistema como demora y mantener este año y medio de atraso. La situación es muy grave y por eso decidimos recurrir a la justicia, que lleve luz a esta temática”, dijo.

“Presentamos una denuncia en la justicia contra di Nápoli, por ser la cabeza de la administración municipal porque estamos sufriendo una situación que en Santa Rosa no tiene parangón. Nunca ocurrió en la ciudad un atraso tan importante en las rendiciones de las cuentas municipales. Esto es alarmante y lesiona la posibilidad que tenemos como concejales de poder controlar las cuentas municipales, que no es ni más ni menos que ver en qué se gasta e invierte el dinero de vecinos y vecinas”, señaló ante la consulta de Plan B.

“Así como el intendente tiene la obligación de hacer estas rendiciones en tiempo y forma, tenemos el derecho y la obligación de controlar esta situación, que es una falta grave y no lo podemos hacer”, agregó.

Estavilla recordó que la falta de rendiciones es alarmante. “En la municipalidad de Santa Rosa hay dos tipos de rendiciones: las diarias y las mensuales. En el caso de las diarias se presentan todos los días hábiles y la última rendición diaria es de julio de 2021, es decir que tenemos ocho meses de atrasos. Ya en septiembre habíamos advertido de esta irregularidad y se presentaron las rendiciones de diciembre. El atraso es grave y cada vez más alarmante”.

“En el caso de las rendiciones mensuales, que se presentan al mes siguiente. El atraso es muy grande y se han presentado solo seis de la gestión, hasta mayo de 2020. A partir de ahí, hay siete más presentadas que no están completas y doce que no están presentadas. Estamos hablando de un año y medio en la representación de rendiciones”, precisó.

Para Estavilla es una cuestión muy grave y afirmó que nunca un intendente se había atrasado tanto y dijo que no basta el pedido de disculpas de di Nápoli, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Deliberante. “Hemos hecho un camino, desde lo legislativo y lo político, advirtiendo en esta situación al Departamento Ejecutivo, a través de notas de la Jefa del Cuerpo de Relatores, también en las Comisiones y ante la prensa. Por eso esperábamos en la sesión inaugural, algún tipo de anuncio concreto con la temática. Pero nos encontramos con que minimizó el tema y pedía disculpas. Eso motivó que tomáramos esta decisión y recurrir a la justicia, para que sea un poder independiente al municipal para que evalúe y defina esta situación tan alarmante”.

Consultado sobre si hubo atrasos en otras gestiones, Estavilla dijo que no. “No de esta magnitud. Tanto las gestiones de los ex intendentes Altolaguirre o Torroba fueron ejemplares con el manejo del dinero de vecinos y vecinas, no tiene punto de comparación con lo que sucede en Santa Rosa”.

“Hace un año y medio como concejales que no tenemos un acceso certero y claro en cómo el intendente di Nápoli gasta o invierte el dinero que pagan los vecinos con las tasas. Esto es un presupuesto y medio, y se puede mensurar en 6.000 millones el monto al que no hemos tenido acceso para poder controlar”, agregó.

Para Estavilla, si este atraso continúa, pasarán muchos meses más para lograr un control. “Y luego sería abstracto o inútil controlar, sobre algo totalmente consumado. La administración municipal no puede caer en la irresponsabilidad de seguir haciendo foco en el reemplazo del sistema como demora y mantener este año y medio de atraso. La situación es muy grave y por eso decidimos recurrir a la justicia, que lleve luz a esta temática”, cerró Estavilla.

