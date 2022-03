Política, actividades culturales y reclamos vecinales, los contenidos más vistos en la TV cooperativa

Compartir esta noticia:











CPETV publicó recientemente el segundo monitoreo sobre los contenidos que miran las y los santarroseños en un medio cooperativo.

Según el informe, que analiza los contenidos entre mayo y septiembre de 2019, la política ocupa el espacio central con el 24% de los contenidos, seguido de las actividades culturales con el 16,47% y el 15%, los reclamos y actividades vecinales.

Del informe también desprende la evidente brecha de género que se registra en las instituciones a la hora de designar voceros «habilitados» para responder públicamente a requerimientos de la prensa, hay un claro predominio de las voces masculinas por sobre las femeninas u otras identidades de género, y también «nichos» en los que las mujeres logran mas visibilidad, con menos obstáculos.

Según el informe, se tuvieron en cuenta las entrevistas que fueron realizadas y emitidas en los noticieros del canal cooperativo entre el 30 de mayo y el 27 de septiembre de 2019 y la cantidad de voces consultadas en ese período fueron 1085.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Según la temática las notas fueron asignadas a las siguientes categorías:

Del procesamiento de los datos recogidos surge que en los noticieros de CPETv el 24, 01% de los contenidos están dirigidos a política y economía. En ese rubro los entrevistados en un 85, 82% resultaron masculinos, 14, 18% femeninos y no se registran voceros con otras identidades de género.

El rubro «Culturales» es el segundo más importante con un 16, 47 %de los contenidos emitidos. Contempla entrevistas a artistas, difusión y cobertura de eventos culturales en general, desde lanzamientos de libros hasta, ferias, fiestas regionales, presentación de artistas, etc. En este caso la participación femenina mejora en comparación con la categoría «Política y economía» y alcanza al 39, 66% . Las voces masculinas consultadas en este caso suman el 60, 34 %.

La categoría «Vecinos y vecinas» es una prioridad para el equipo de producción del noticiero cooperativo ya que allí están representadas las voces de los asociados y las asociadas a la entidad solidaria. Las actividades colectivas que generan los cuidadanos, las problemáticas barriales, actividades de comisiones vecinales engrosan el rubro que aporta un 15, 36 % a la torta informativa. Aquí las voces femeninas toman especial relevancia, son las mujeres mayoritariamente las que se ponen al frente te estas temáticas en el 52, 1 de los casos. La ausencia de jerarquías ocupadas mayoritariamente por hombres se refleja con claridad en otras instancias, pierde lugar cuando la cámara acude al llamado por denuncias en los barrios o se buscan voces que describan las problemáticas.

La TV Cooperativa chequea sus contenidos. Aquí los resultados del monitoreo realizado en CPETV. ¿Que vemos en la tv cooperativa? La brecha de género al micrófono: ¿quienes responden cuando hablamos de justicia, política, género, y otros temas? Mirá el informe: pic.twitter.com/iM7gmDZWg4 — CPETv (@cpetvcanal2) November 1, 2019

La cuarta categoría con mayor tiempo en el canal cooperativo es la que obedece a temáticas gremiales, tiene sentido que así sea teniendo en cuenta que se trató de un año con múltiples conflictos paritarios, cierre de comercios y Pymes, y en el que el salario de los trabajadores sufrió los embates de la crisis económica y la devaluación. El 10, 21 por ciento de las entrevistas realizadas se vinculan a estas temáticas. Al igual que sondeos anteriores mayoritariamente los secretarios o delegados que abordan ante la prensa los temas vinculados a problemáticas laborales son en un 70, 27 % masculinos y sólo en un 29, 73 % las entrevistadas son mujeres. Tampoco aquí se perciben interlocutores que respondan a otras identidades de género.

Las entrevistas que constan en la categoría Género, niñez y Derechos Humanos integran el 9, 75 % en el período abordado. Esta es una temática que también resulta prioritaria en la agenda propuesta por la cooperativa. Existe incluso una línea editorial que apunta a revertir lo que en los medios nacionales suele ser una tendencia: la estigmatización de niñas, niños y adolescentes y la reproducción de estereotipos femeninos o identidades de género disidentes que además de no corresponderse con la realidad, generan una discriminación aún mayor.

En este caso las voces consultadas son mayoritariamente de mujeres con un 67, 92 %, masculinas con 28, 30 %, y aquí aparecen otras identidades de las que no hay registro en otras temáticas: personas trans 1, 89 %y no binarias 1, 89%. El dato es interesante si se pone además en contexto: en esas entrevistas se trata de personas que buscan generar conciencia acerca de la marginación que sufren como colectivo en todos los ámbitos de la sociedad y que aparecen en el medio para reclamar por sus derechos. Es decir, estas voces aparecen testimoniando la exclusión de la que son víctimas, una situación que se ratifica con la ausencia de esas voces a la hora de relevar quienes son los interlocutores accesibles para indagar sobre política, economía, judiciales, etc.

El 6, 81 % de los contenidos está destinado a las organizaciones sociales que en un 40, 54 % de los casos estuvieron representadas por mujeres en el noticiero y en un 59, 46 % por hombres.

La totalidad de los contenidos se completa con un 6, 72 destinado a Salud y Medio Ambiente, 4,14 % de deportes, 2, 94 por ciento para el ítem Educación, Judiciales 2 39 % y policiales 1, 20 %. De estas categorías se destaca que el 100% de los voceros policiales habilitados para dar entrevistas fueron masculinos. En las coberturas de temáticas judiciales la presencia femenina se acota al 36,92 por ciento de los casos, mientras que en deportes y educación se imponen los testimonios de mujeres. Una aclaración necesaria: el rubro deporte contempla actividades deportivas barriales, autogestionadas y no siempre profesionales.

Como cierre, el informe plantea que “la construcción de una agenda informativa más cercana y respetuosa de las audiencias es una construcción en permanente movimiento, incluye aprendizaje, errores y aciertos. Los contextos cambiantes, las nuevas formas de comunicar, los tiempos de la información pueden resultar condicionantes pero no determinan la naturaleza de los contenidos. Con la pluralidad de voces y la horizontalidad de la información como coordenadas, el camino de la comunicación cooperativa deberá ser lo suficientemente versátil para adaptarse a los nuevos tiempos, conservar sus valores y llegar a las audiencias”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios