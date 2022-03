A 34 años del “Operativo Grifo”

Compartir esta noticia:











* Hoy se cumple un nuevo aniversario del Operativo “GRIFO” que se llevó adelante durante el Gobierno Radical del presidente Raúl Alfonsín.

A sólo días de cumplirse 40 años de la guerra por Nuestras Islas Malvinas, les quería recordar de éste increíble Operativo que fue en Respuesta a la ofensiva Británica en el Atlántico Sur.









El día 5 de Marzo del año 1.988, el presidente respondió con una ofensiva diplomática y una «vigilancia y alerta defensiva» a las maniobras militares de la O.T.A.N FIRE FOCUS (Foco de fuego/o el significado de sus siglas: Falklands Islands Re-inforcement Excersice/Ejercicio de Reforzamiento en las Islas Malvinas), que fuerzas del Reino Unido y la O.T.A.N. De forma inmediata el Gobierno Nacional convocó al Consejo de Seguridad de la O.N.U para tratar el tema, el cual se acordó la «vigilancia y alerta defensiva» ante las maniobras.

VÍA DIPLOMÁTICA

El Gobierno desplegó una intensa actividad diplomática en todos los foros imaginables. En la O.E.A (Organización de Estados Americanos), Argentina había conseguido una resolución favorable, apoyada por 25 países, sin un solo voto en contra y con las únicas abstenciones de Estados Unidos y la isla caribeña de Santa Lucía. Hubo cartas del presidente Dr. Raúl Alfonsín a jefes de Gobierno europeos.

A la Argentina le faltó una vez más el apoyo de Estados Unidos cual posición siempre fue: «lamentar el enfrentamiento entre dos países amigos».

DEFENSA NACIONAL

Si bien en esa época no hubo movilización de tropas no significó que las unidades de la Armada argentina y la Fuerza Aérea Argentina no se utilizaron para las funciones de vigilancia.

Es así que durante marzo y por primera vez desde la guerra de Malvinas en 1.982.

Del mismo participaron aviones de la R.A.F (Roya Air Force), buques de la R.N (Royal Navy) y miles de efectivos del Royal British Army y los Royal Marines que fueron transportados a Malvinas desde el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pese a una nueva reunión convocada por el Gobierno Argentino ante el Consejo Permanente de la O.E.A en busca de una salida pacífica y diplomática, donde se obtuvo una resolución favorable, pero que como toda resolución internacional, que siempre fueron desfavorables para Gran Bretaña, ésta decidió ignorarla e igual ejecutar las maniobras militares como en la actualidad.

Así el Gobierno de Alfonsín se decidió responder militarmente, y rápidamente Argentina reaccionó desplegando la «Operación Grifo», en donde prácticamente la Defensa Nacional movilizó todos los elementos de la Flota de Mar de la Armada Argentina, del Comando Aviación Naval y de la Fuerza Aérea Argentina disponibles.

En ese momento la posesión del avión Boeing 707-387C VR-21 fue vital, y muy intensa, y junto con el apoyo del Lockheed L-188PF Electra, como aeronave de inteligencia electrónica del C.O.A.N (Comando de Aviación Naval), que entre esos días se dedicaron a recolectar la mayor cantidad de información electrónica de todos y cada uno de los medios desplegados por los ingleses durante las maniobras.

Los buques y aeronaves británicas no podían realizar desplazamiento ni operación alguna sin que de inmediato quedaran expuestos a los medios argentinos, y que en más de una ocasión se lo hacíamos saber desplazando buques y aeronaves para contrarrestar sus movimientos, lo cual exacerbaba los nervios de los mandos británicos que constantemente, una y otra vez, veían caer en las redes de las fuerzas argentinas sus movimientos supuestamente sigilosos.

Estas operaciones militares supusieron una alta tensión diplomática y militar entre ambos países y tiempo después se conoció que los ingleses quedaron muy molestos y frustrados, principalmente por las “sigilosas” actividades del BOEING 707-387C-VR-21, el ELÉCTRA L-188PF, al igual que los movimientos realizados por el Portaaviones “A.R.A 25 DE MAYO” y aviones de combate navales como: A-4 Skayhawk, Súper Étendadr, los de la Fuerza Aérea como: Mirage MP-5 MARA, DAGGER y A-4 y de las misiones de inteligencia de la lancha torpedera P-85 “A.R.A INTRÉPIDA» que desplegada en la Isla de los Estados, recababa información de primer orden para mantener bajo control al despliegue británico. Desde ya, la postura de la administración Alfonsín, no se puede negar y hay que bien resaltarlo, fue firme, correcta y formidable, y en clara defensa de los intereses argentinos.

A Gran Bretaña no le quedó la menor duda que las operaciones de reserva y sorpresa, como las ejecutadas muchas veces durante la guerra de 1982, ¡ahora eran imposibles!, y Argentina dominaba todo el rango de cobertura aeronaval que Gran Bretaña podía desplegar. Finalmente, a los pocos días de la respuesta de Argentina, las maniobras militares por parte del Reino Unido dieron por finalizado en ese momento.

A partir de ese momento los ingleses se plantearon la neutralización de tal capacidad argentina, y ello sólo fue posible gracias al tratado de Madrid firmado el 17 de Octubre de 1.989 durante la Primer Presidencia del Gobierno Peronista del Carlos Saúl Memen.

Con esa firma Menem permitió, entre otras cosas, la supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país, Gran Bretaña adquiere derechos sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, no pudiendo existir movimientos aéreos o navales de parte de nuestro país sin el expreso consentimiento del comandante de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas. De haber ensayos militares en aguas argentinas, estos “debían” ser comunicados con veinticinco días de antelación, incluyendo los que se realicen en tierra a 350 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, Puerto Santa Cruz y de Tierra del Fuego y que los habitantes de las Islas Malvinas están liberados del pago de tasas de aduana por los productos británicos que ingresen a puertos patagónicos. Entre otras cosas…. .

Hoy varias de estas aeronaves mencionadas, descansan en alguna brigada aérea a la deriva de las condiciones climáticas, en alguna rotonda o plaza y algunos ya fueron vendidos o desguazados y sin reemplazo alguno… .

Este fue uno de los hechos de nuestra historia que quería recordar, para tener memoria, así reflexionar sobre el pasado y tener un compromiso con el futuro de Nuestra Querida Nación Argentina.

* César Gatica

