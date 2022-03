Ocupa la casa hace más de dos décadas: ordenan el desalojo de un hombre de 75 años 

Compartir esta noticia:











Antonio Ramón Ruiz (75) corre riesgo de quedare en la calle luego de habitar la vivienda de Pestalozzi 385 de Santa Rosa desde hace más de 22 años. En esa casa vivía con quien fuera su dueño, Saturnino Sander, fallecido en el año 2000. “Sin papeles consiguen una sentencia de una jueza civil y nos quieren echar. Hasta nos vino a presionar el exjuez Carlos Flores”, contaron.









Antonio vive en ese lugar desde hace mucho tiempo: cuando el único dueño que figura en el registro de la propiedad estaba vivo, y desde hace 22 años, sin él. En un principio pagó los impuestos, luego dejó de hacerlo, hasta que firmó una moratoria y volvió a pagarlos.

“Nadie tiene ningún papel porque el único dueño era Sander, pero no sé cómo hicieron, pero consiguieron que una jueza les haga caso”, dijo a Plan B.

Antonio se refiere a la sentencia firmada por la jueza en lo civil Susana Fernández, que ordenó su desalojo, haciendo lugar a una demanda iniciada por Juan Carlos Ovejero.

“Hace cómo dos años, sin ningún papel, se presentaron personas que argumentan ser herederos, y lo engañaron para que firmara un comodato”, contó su esposa.

“Hasta vino a presionar el exjuez Flores para que le dejáramos la casa a una señora de apellido Ullua. Una de las dos visitas de Carlos Flores le saqué esta foto y dejó de venir”, añadió.

Antonio dijo que “yo vivo acá desde hace más de 22 años, ya vivía acá con Saturnino Sander, el dueño de la vivienda, el único que aparece como propietario. Nadie tiene ningún papel, no se hizo la sucesión, son todas personas grandes. Una vez vino el hijo de la hermana de Sander a querer reclamar la propiedad pero al ver que tenía que poner mucha plata para hacer la sucesión, no hizo nada”.

Según Antonio, al dueño de la propiedad, fallecido hace 22 años, solo le quedaba viva una hermana y fue el hijo de ella el que intentó hacer la sucesión pero la abandonó por los costos.

“Ahora este señor Juan Carlos Ovejero y su hermana Mirta Susana Ullua hicieron la demanda. Primero me dieron la razón a mí y a hora a ellos. En la Municipalidad pedí la información y no figuraba nadie, con lo cual me hicieron un plan de pagos de los impuestos”, dijo.

“Ellos no tienen nada y yo soy el único que ha pagado impuestos alguna vez. Ellos no son nada de Saturnino Sander”, finalizó Antonio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios