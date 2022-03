Para no olvidar: inauguraron muestra sobre Malvinas

Compartir esta noticia:











Este sábado 5 de marzo por la noche excombatientes y la Secretaría de Cultura dieron por inaugurada la muestra “Memoria, a 40 años de Malvinas”. Se exhibe hasta el 3 de abril en el Centro Cultural Medasur.









Cuatro décadas después muchas personas solo oyeron hablar o leyeron algo sobre lo que ocurrió en Malvinas. En ese marco, se organizó la muestra de objetos (trajes, cascos, fotos, cartas, diarios) de lo que fue el conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, cuando nuestro país se rindió.

Con mirada pampeana se podrán recordar los distintos momentos de la Guerra de Malvinas en la que murieron cuatro pampeanos en el hundimiento del Crucero General Belgrano, el 2 de mayo de 1.982: Hugo Gatica (Limay Mahuida); Alberto Amesgaray (General Pico); Daniel Lagos (Telén); Jorge Pardou (Jacinto Aráuz).

Además, 54 excombatientes volvieron con vida de las Islas: ALONSO, Sergio E.; ARANDA, Pedro A.; ARCE, José L.; ARIAS, Carlos A.; BALMACEDA, Miguel A.; BARIDON, Silvio D.; BARTEL, Horacio 0.; BECERRA, Jorge N.; BRITOS, Mauricio A.; CACERES, Jorge L.; CALMELS, Carlos A.; CHIRINO, Carlos A.; COLLADO, Angel 0.; CONTRERAS, Rolando B.; DE GIOVANI, Raúl C.; DIAZ, Guillermo G.; EULIARTE, José A.; FERNANDEZ, Héctor; FERRERO, José 0.; FIGUEROA, Orlando E.; GAITAN, Héctor H.; GAITAN, Jorge G.; GAITAN, José L.; GALBIATTI, Javier; GHIBAUDO, Eduardo L.; GONZALEZ, Aldo N.; GONZALEZ, Juan C.; GUZMAN, Miguel A.; HERRERO, Adrián E.; KATZ, Sergio E.; LACASA, Daniel F.; LIÑEIRA, Hugo R.; LOPEZ, Pablo CONTRERAS, Antonio; LUCERO, Jorge L.; MAYER, Santiago J.; MERCOL, Pedro 0.; MIÑO, Oscar A.; MIRANDA, Juan C.; MONTERO, Jorge F.; NOVILLO, Abel E.; OLGUIN, Emesto J.; ORELLANO, Enrique; OVERTS, Angel E.; OVIEDO, Carlos A.; PALACIOS, Daniel E.; PAYERO, Sergio A.; PEDRUELO, Eugenio; PELLITERO, Alejandro H.; PEREYRA, Francisco A.; PEREYRA, Luis A.; PEREZ, Manuel B.; PEREZ, Raúl 0.; PRADO, Claudio 0.; RODA, Mario L.; SANDOVAL, Hugo A.; SCHLOSSER, Carlos; SILIQUINI, Alberto L.; WAISPEK, Carlos A.; YOUNG, José R.

Malvinizar

Rolando Contreras, presidente del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de La Pampa, dijo que “es un orgullo, un placer está acá para que se pueda ir conociendo lo que fue Malvinas, que se conozca lo que fue el Crucero Belgrano. Si se difunde no se va a perder lo que fue parte de la historia de nuestra patria”.

“Queremos trabajar para que se conozca parte de la historia, de lo que vivimos nosotros en Malvinas y así es cómo se nos ocurrió donar la maqueta del Crucero Belgrano para que pueda llegarle a toda la sociedad. De acá al 2 de abril vamos a tener mucho trabajo, muchas actividades acá en el Centro Cultural Medasur”, añadió.

“El 27 empieza la semana de Malvinas y todas las tardes se van a hacer algunos eventos. El 1 hacemos la vigilia y el 2 de abril nuestro acto con el desfile en la avenida San Martín a las 17 en Santa Rosa. El acto central Provincial va a ser en Pico a las 10 de la mañana”, contó.

Olvido

Contraras aseguró que la desmemoria “comenzó quizás apenas terminó la Guerra, después vino un poco la concientización a partir de nosotros mismos y de los gobiernos para hacer ver lo que nos pasó. A nosotros nos tocó, no estamos arrepentidos y no nos quejamos de nada, simplemente queremos que nos reconozcan”.

Sobre su labor en la Guerra, Rolando Contreras contó que “tenía 27 años, estaba en Marina, era suboficial de Carrera y estaba en la base naval Usuahia. Me mandaron al aviso remolcador Francisco Gurruchaga para hacer trabajos logísticos, que era colocar generadores en los buques de Guerra para los radares Me mandaron el día 6 y alcanzamos a colocar uno solo porque después se puso más complicado el acceso porque los ingleses ya llegaron”.

“Luego estuve en el rescate de los sobrevivientes del hundimiento del crucero Belgrano. Después volvimos a la base naval Usuahia y de ahí me mandaron a hacer control marino”, agregó.

Lamenta contar que “me toco ver la realidad de nuestros vecinos, ver pasar barcos ingleses con la bandera chilena. Fue muy triste ver eso. Viví la guerra intensamente y por suerte pude volver para contarla. Hay muchos compañeros que no volvieron y hasta el día de hoy lo lamentamos y honramos a las madres que dieron sus hijos por la Patria”, finalizó.

Muestra

La Secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio, contó a Plan B que “esta es una iniciativa del Centro Veteranos que nos donaron una maqueta del Crucero General Belgrano y a partir de esa generosidad nos pareció que teníamos que darle un lugar apropiado y armamos una muestra mucho más amplia que ha sido una iniciativa de la Secretaría de Cultura, con la colaboración del Archivo Provincial y de muchos excombatientes que nos han traído trajes, cartas, objetos, telegramas que mandaban, asique es una muestra llena de afecto”.

“Va a permanecer abierta hasta el 3 de abril y en el marco de ella se van a dar diferentes charlas. Los veteranos van a estar para recibir a las personas que quieran preguntarles cosas”, dijo.

“Estamos contentas porque de la conversación ha salido una muestra entrañable con esta idea de que el arte puede aportar a la sensibilidad y a mejorar una humanidad que con la guerra no mejora nada”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios