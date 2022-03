Denuncia a di Nápoli: “Responden a toda una línea de acción directa que baja del macrismo”

Compartir esta noticia:











El presidente del bloque de concejales del FreJuPa, José Depetris, se refirió a la denuncia penal que realizaron los concejales de la oposición contra el jefe comunal de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, por el atraso de la rendición de cuentas.

Esta semana el bloque de concejales del FrePam y el de Propuesta Federal presentaron una denuncia judicial contra el intendente de Santa Rosa “para que la Justicia investigue por posible Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público”.









Respecto al tema de las rendiciones de cuentas, Depetris fue tajante al señalar que “las explicaciones fueron dadas en reiteradas oportunidades”, recordó que ya se han referido el tema el secretario de Hacienda, Pablo Echeveste e incluso el intendente.

“Se tomó la decisión de adecuar los sistemas que veníamos muy atrasado con eso y se resolvió emigrar al nuevo sistema y al medio estuvo el contexto de la pandemia, finalmente se empezaron a cargar los datos correspondientes y entregar periódicamente”.

Destacó que la denuncia se debe “a un coletazo, es seguir una política, podríamos llamarlo y que esta tan en boga el término de nado sincronizado, que se viene haciendo desde el inicio de esta gestión, incluso con los socios minoritarios que tiene el macrismo en la ciudad, para cada decisión que este intendente haya tomado siempre de alguna manera, mas allá de las apariencias y las declaraciones, siempre fueron poniendo palos en la rueda”.

Recordó que con la adquisición de los colectivos “desde el propio Concejo Deliberante habíamos armado una comisión que dos jefes de bloque íbamos a ver los colectivos y un poco tomado a la chacota dijo que no iba de turismo a Buenos Aires. Otro hecho la Fiesta Nacional de Teatro y un montón de situaciones que se vienen dando en las propias comisiones que se nos han endilgado varias veces adjetivaciones como que somos una escribanía, siempre un poco denostando la capacidad, nosotros respetuosamente hacemos lo que hay que hacer, cuando no hay acuerdo en algunos temas levantamos la mano y votamos, eso no es autoritarismo sino ejercer la democracia”.

“Están respondiendo a toda una línea de acción directa que baja del macrismo, están asociados al macrismo, a ese mismo Macri que hizo al que hizo con Bolivia, el mismo que endeudo la Argentina de manera escandalosa. Rompieron algunas cuestiones que no debieron haberse roto”.

-Pares de tu bloque, señalaron que los concejales de la oposición están “en modo campaña”

-Nosotros preferimos ocuparnos más de los vecinos, el propio discurso del intendente que hizo fue una serie de anuncios que abona esta mirada de seguir gestionando dinero en volcarnos en obras para la ciudad, es para los habitantes de la ciudad ese es nuestro fin, es llevar mejoría a todo el deterioro que hay en la ciudad. La campaña será en su tiempo y no se puede vivir de campaña o con títulos resonantes y sólo declaraciones públicas, sino comprometiéndose en tareas responsablemente.

-¿Esperaban arrancar así las sesiones este año?

-Era esperable, el nado sincronizado permite esta gama de posibilidades, no sorprendió demasiado por la manera de ejercer la oposición. Se estaban subsanando las cuestiones como corresponde y hasta el propio intendente dio las explicaciones dentro del marco del discurso con la clarísima mención con una postura conciliadora y tuvimos esta respuesta.

Finalmente expresó que “A veces la verdad la reescribe la historia y sobre eso cabalga la memoria popular, y la gente tiene memoria y juzga actitudes, está en todo en manos de la gente”.

