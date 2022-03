“Están en modo elecciones, buscan desgastar, confundir y en tildar falta de transparencia de la gestión”

Compartir esta noticia:











El concejal del FreJuPa, Juan Lima, salió al cruce de los concejales de la oposición que denunciaron al jefe comunal de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, acusándolo por la falta de rendición de las cuentas municipales. Frente a esto, el edil oficialista señaló que “es una mentira artera lo que han hecho de decir que el intendente lleva gastado un presupuesto y medio”.

El bloque de concejales del FrePam y el de Propuesta Federal presentaron una denuncia judicial contra el intendente de Santa Rosa “para que la Justicia investigue por posible Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público”. Dicen que desconocen en qué gastó 6 mil millones de pesos.









Frente a esto, Lima indicó que “nos sorprendió la denuncia penal que realizan los concejales de la oposición, entendemos que esto es una línea de acción que se viene dando con mucha frecuencia en el ámbito nacional por quienes dirigen juntos por el Cambio a nivel nacional, que acá en Santa Rosa la han adoptado y que creen que pueden seguir dándole réditos. Una estrategia de judicializar las gestiones de funcionarios oficialistas, sobretodo del Frente de Todos y que lo van a seguir sosteniendo”.



Comentó que “En vista de lo que han hecho, creo que ya están en modo elecciones, tempranamente, lo que me parece una falta total de respeto a la ciudadanía, cuando hay tantas cosas por resolver”.

Lima sostuvo que “es una estrategia que intenta desgastar, confundir, generar malestar en la ciudadanía, e incluso, hasta le ponen cifras, esto lo quiero repudiar, es una mentira artera lo que han hecho de decir que el intendente lleva gastado un presupuesto y medio donde hablan seis mil millones de pesos y que no saben el destino de esos fondos, cuando claramente tienen las herramientas que genera el Ejecutivo Municipal para constatar de manera fehaciente”.

Recordó que “la realidad es que el sistema de administración del municipio al llegar Luciano di Nápoli era obsoleto y la han padecido todas las gestiones que han precedido al actual intendente. Era un sistema lento y esta gestión toma la decisión de modernizarlo, y obviamente hubo complicaciones lógicas de todo cambio, además que fue en contexto de pandemia, donde se trabajó con menos personal, y en esas transiciones se han producido esos retrasos, lo que no pueden decir ellos es que no se sabe el destino de los fondos”.

Aclaró que “las rendiciones al Cuerpo de Relatores que es el Tribunal de Cuentas municipal han sido remitidas hasta el mes de diciembre del año 2021, y esto también tiene una complejidad, cuando se remiten las rendiciones diarias que por ordenanzas están establecida que el Ejecutivo debe realizar, el Cuerpo de Relatores debe analizarlas, revisarlas y hacer las observaciones que tiene que hacer y devolverlas a las áreas que lo han generado, lo cual también ralentiza todo el proceso administrativo”.

Lima detalló que “Lo cierto es que las rendiciones diarias nunca han dejado de hacerse, todas realizadas en soporte papel y lo que se ha producido es un retraso en la remisión del Cuerpo de Relatores, pero de ahí llevar al extremo de judicializar esta situación, claramente es una decisión política para desgastar, confundir y en tildar cierta falta de transparencia como siempre lo han manifestado”.

Además, afirmó que “lo que buscan es que tengan un impacto mediático, hasta ellos mismo saben que no va a prosperar porque saben bien el destino de los fondos”.

El concejal recordó que “cuando tratamos la cuenta de inversiones del año pasado de las rendiciones diarias, donde la oposición no acompaño la aprobación de la cuenta, nosotros pudimos hacernos presentes en la Tesorería municipal, como en la Dirección de Compras y Suministros, y vimos observaciones que se habían realizado que eran irrisorias, una compra millonaria de bienes de usos que había hecho el municipio de camionetas, utilitarios para el funcionamiento municipal y ellos observaron que no se había hecho el remito de recepción del kit de herramientas para el cambio de neumático, sinceramente es un monto totalmente ínfimo en relación a la inversión, pero esto demuestra que así son las observaciones del Cuerpo de Relatores, y por esto no tienen motivo alguno para decir que acá se está cometiendo algún tipo de desvió de fondos, malversación, discrecionalidad, claramente es una denuncia que busca causar un efecto de endilgarle siempre a la gestión la falta de transparencia”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios