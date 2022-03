Vive con su hijo en un vagón de tren

Compartir esta noticia:











Una mujer que vive en Realicó, Sandy, afirmó que se quedó sin la habitación que alquilaba y no tuvo dónde ir, por eso ocupó un viejo vagón abandonado en los terrenos del ferrocarril, y allí se mudó junto a un hijo de 7 años. No tiene luz, agua ni baño.

Sandy Eli Funes, oriunda de Alejandro Roca, en la provincia de Córdoba, indica que llegó a Realicó buscando un nuevo horizonte, «en mi pueblo no hay fuentes laborales y acá me dijeron que había trabajo, desde que llegué siempre trabajé, pero no alcanza» se lamenta.

De la habitación que alquilaba fue desalojada y ahora no cuenta con un lugar donde ir a vivir, por ello tomó la decisión de mudarse a ese viejo vagón de tren, totalmente metálico que lleva años abandonado en el sector noreste de Realicó, en los terrenos del ferrocarril. Esto no es la primera vez que ocurre, dado que ese mismo vagón fue utilizado en diversas oportunidades por personas que se quedaron sin techo.









«Lo hago todo por mis hijos, me falta traer dos hijas -12 y 11 años-, (un varón de 7 años está con ella viviendo en el lugar) la desesperación me llevó a venir a este pueblo en busca de trabajo, son de Alejandro Roca, hace un año que decidí venir a Realicó, donde yo estaba no hay trabajo para mujeres, me decidí a venir porque me dijeron que acá había fuentes de trabajo, desde que llegué no me quedé quieta, trabajé en geriátricos, en casas, en locales de comida», al tiempo que asegura: «acá el que tiene ganas de trabajar no le falta empleo».

No cuenta con elementos de mobiliario, por lo cual solicita a la comunidad quien pueda ayudarla con algún mueble, cama, ropa o lo que puedan donar. Al mismo tiempo afirmó que trabajo tiene, por lo cual podría afrontar el pago de algún pequeño alquiler para tener un techo digno donde vivir junto a sus tres hijos.

«Este no es un lugar para mis hijos, pero quiero tenerlos a todos juntos, no tengo cama, no tengo cocina, no tengo nada, vine con lo puesto, si alguien tiene una casa para cuidar, pago los impuestos, o algún alquiler no muy elevado, las cosas que tenía en Roca las tuve que vender y me quedé sin nada», explicó.

