Fabiana Castañeira: “Las rendiciones de cuentas son para que la sociedad conozca el destino de los fondos públicos”

Desde Comunidad Organizada propusieron constituir una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante, para que investigue cuál fue el destino del dinero de la comunidad, luego de la denuncia presentada por ediles del Frepam. “De ningún modo vamos a participar de actitudes que pongan en peligro un gobierno democrático”, aclararon.

La concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañeira, apoyó la denuncia presentada por ediles del Frepam y exigió que se conforme una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante.

Además, aclaró que no participará “de actitudes que pongan en peligro un gobierno democrático”, y criticó el proceso que terminó con la destitución de Juan Carlos Tierno como intendente en el año 2008.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Como representante de Comunidad Organizada en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, y como representante de la ciudadanía, ante las conductas de todo el grupo oficialista, tanto del Departamento Ejecutivo como el lamentable encubrimiento que realizan los concejales oficialistas, reiteradamente he reclamado en las reuniones de Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, los retrasos en las rendiciones de cuentas al Cuerpo de Relatores -tanto diarias como mensuales- por parte del Intendente Di Napoli, aunque algunos medios dependientes del dinero municipal y provincial, que no solamente encubren y mienten sino que también particularmente se han encargado y se encargan de silenciar o censurar nuestro desenvolvimiento en el Concejo Deliberante, e incluso cuando nos negamos a votar el presupuesto y la cuenta de inversión nos acusaron de “poner palos en la rueda”, pues todo lo contrario, NO IBA NI VOY A SER CÓMPLICE DE LAS MANIOBRAS DE DI NAPOLI. Cabe recordar que es obligación de cada uno/a de los/as concejales/as realizar la tarea de contralor del Poder Ejecutivo, la cual hasta el momento se ha visto impedida por las constantes excusas expuestas por dicho órgano.

Las rendiciones de cuentas son básicamente para que la sociedad conozca el destino de los fondos públicos. El ocultamiento de ello hace al incumplimiento del principio general de transparencia de una gestión, permitiendo de esta manera que el Intendente tome la institución municipal como propiedad privada, haciendo uso y abuso de los fondos públicos.

Es por ello, que en su oportunidad decidimos no acompañar el presupuesto y las cuentas de inversión que se presentaron, debido a que las mismas no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente.

Desde Comunidad Organizada, exigimos el esclarecimiento de esta situación, pero de ningún modo vamos a participar de actitudes que pongan en peligro un gobierno democrático. El espacio que represento no genera ni va a generar ninguna situación de desestabilización de la institución del pueblo.

Es necesario recordarle a la sociedad los hechos históricos sucedidos en el año 2008, donde un gobierno elegido por voluntad popular fue desestabilizado por la confabulación mediática-política de un grupo, incluyendo a los/as concejales de la oposición, como así también al actual ocupante del cargo de Intendente y varias otras personas que ocupan cargos en el municipio. No obstante ello, Comunidad Organizada no tomará el mismo camino, atacando con un golpe de estado a un gobierno elegido por el pueblo. Nuestro espacio, de ninguna manera va a transitar o instar esos caminos antidemocráticos, que impedirían el desenvolvimiento institucional del municipio porque sería una falta de respeto a la comunidad.

Hoy por hoy la sociedad toda, sabe que la justicia no es independiente del resto de los poderes, sino que es funcional al gobierno de turno. No hace valer al Estado de Derecho ni al juicio justo, sino que está intervenida políticamente. Por eso consideramos que la justicia respecto de la denuncia penal realizada en contra de Di Napoli por incumplimiento de los deberes como funcionario público, no va a contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino que por el contrario, va a contribuir al ocultamiento de semejantes irregularidades, por esto es que no participamos de la denuncia, porque entendemos que será una forma beneficiosa para Di Napoli, entorpeciendo la investigación y encubriendo la situación.

Tal como lo ha dicho Comunidad Organizada, el mandato a operadores judiciales en la pampa es: “esto no es mérito, esto es política”, esto significa que; en todo en lo que tenga interés el grupo gobernante, existirá un encubrimiento por parte de los operadores judiciales para impedir el descubrimiento de la verdad y en su caso aplicar sanciones, lo que es fundamental en un Estado de Derecho.

El Poder Judicial pampeano, es usado para perseguir a personas que no pueden doblegar ni dominar. Esto lo señalo, tal como lo hemos sostenido públicamente desde mi espacio en reiteradas oportunidades, mayormente censuradas, que lamentablemente el Poder Judicial pampeano, hoy se encuentra intervenido por la política desde el grupo oficialista tanto del gobierno provincial como municipal.

Por todo lo expuesto considero necesario instar a constituir una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante, para que investigue cuál fue el destino del dinero de la comunidad y el Intendente rinda cuentas con toda la documentación respaldatoria de las erogaciones.

Además proponemos que las reuniones de la Comisión sean transmitidas en vivo, para que toda la sociedad pueda tomar conocimiento de lo que se está haciendo, invitándolos a aportar documentación o información que ayude a esclarecer si hubo malversaciones de fondos. No es un dato menor que se debe preservar la identidad de quien contribuya con información.

Esta iniciativa, no generará ningún tipo de erogación extra al municipio, ya que será conformado por concejales y concejalas, con una misión específica; investigar las erogaciones realizadas por Departamento Ejecutivo.

Apelo a la moral y a la dignidad de los concejales oficialistas y del Intendente, que no se interpongan y colaboren con el procedimiento”.

