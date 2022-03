Mundo cripto: rechazan el congelamiento de activos rusos por la Guerra

Compartir esta noticia:











Los exchanges centralizados se oponen a congelar los activos de los usuarios rusos y rechazan las sanciones de occidente por la invasión de Ucrania. Pero, si las sanciones occidentales van más allá, los CEX podrían verse obligados a excluir a todos los usuarios rusos el uso de sus servicios, como ya han hecho anteriormente con Irán.









Los exchanges centralizados (CEX) y los CEO de empresas como Binance, Coinbase y Kraken han declarado que sólo congelarían los activos de los clientes rusos específicamente afectados por las sanciones occidentales, pero no los de los usuarios rusos corrientes.

Unos días antes, Mykhailo Fedorov, ministro ucraniano de transformación digital, había pedido a «todos los principales exchange de criptomonedas que bloqueen las direcciones [de los monederos] de los rusos» y «también que saboteen a los usuarios comunes [congelando sus activos]». Al explicar por qué no estaba prohibiendo preventivamente a todos los rusos (aunque, Coinbase no está disponible en Rusia), Brian Armstrong, CEO de Coinbase, escribió específicamente:

“Creemos que todo el mundo merece tener acceso a los servicios financieros básicos a menos que la ley diga lo contrario. Algunos rusos de a pie están utilizando las criptomonedas como tabla de salvación ahora que su moneda se ha hundido. Muchos de ellos probablemente se oponen a lo que su país está haciendo, y una prohibición también les perjudicaría”, dijo.

Sin embargo, Armstrong también señaló que “si el gobierno de Estados Unidos decide imponer una prohibición, por supuesto seguiremos esas leyes”. En el mismo sentido se expresó el CEOKraken, Jesse Powell.

“Kraken no puede congelar las cuentas de nuestros clientes rusos sin un requisito legal para hacerlo. Los rusos deben ser conscientes de que tal requerimiento podría ser inminente”, destacó.

Los individuos no sancionados parecen estar sintiendo aún los efectos de las sanciones. El día anterior, Binance anunció que los titulares de tarjetas de bancos rusos sancionados no podrían utilizarlas en su plataforma. El viernes, el Redditor u/Sammy12xyz planteó el problema al que se enfrentan los entusiastas de las criptomonedas iraníes en medio de los llamados para que los CEX tomen medidas contra los clientes rusos: “ya ha ocurrido con las cuentas iraníes. Llevamos dos años bloqueados en Binance y nadie ha dicho una mierda. ¿No somos inocentes?”, se quejó

A pesar de estas sanciones, parece que hay varias formas, aunque limitadas, para eludirlas. Como escribió un moderador de KuCoin:

“Los usuarios de Irán pueden utilizar nuestro exchange, pero no se admite el KYC [Know Your Customer]. Si desea proceder sin hacer KYC, puede seguir realizando todas las funciones en nuestro exchange con normalidad, incluso si no está verificado. Sin embargo, habrá un límite de retirada de 5 BTC por 24 horas para las cuentas no verificadas”, agregó.

Además, las prohibiciones de CEX sobre las direcciones IP iraníes pueden ser supuestamente eludidas con VPNs. Aunque un entusiasta iraní de las criptomonedas con el que habló Cointelegraph afirmó que las criptomonedas como Bitcoin (BTC) son necesarias en primer lugar para comprar VPNs en Irán, dado que estos servicios no aceptan pagos en fiat de los iraníes debido a las sanciones.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios