Reclamaron por regularización de prestaciones con ginecólogos: “queremos que las partes se sienten a hablar y arreglen el conflicto”

Este lunes, un grupo de mujeres de Santa Rosa y General Pico entregaron un petitorio al Gobierno de La Pampa, el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Mujer y la Asociación de Ginecología y Obstetricia para que resuelvan el conflicto que impide la cobertura de prestaciones médicas en La Pampa.

Keyla Gordillo, de Santa Rosa, y María Cristina Chiappero, de General Pico, brindaron precisiones sobre el petitorio originado en General Pico y que reclama la solución a la falta de cobertura.“En General Pico hay tres ginecólogos atendiendo, de los cuales dos no atienden cirugías ni partos y no toman pacientes. Estamos bastante complicadas. De hecho, hubo situaciones de personas que tenían que abrirle una mama y postergaron la cirugía”, dijo a Plan B Cristina Chiappero.

“Tuvimos testimonios de chicas que a tres semanas de haber tenido un bebé, el médico les dijo que no tenía cobertura con la obra social y que si quería seguir atendiéndose, tenía que pagar. La chica, con un sacrificio, se atendió con el mismo profesional. Tuvo que pagar todo, ya que solo hay un porcentaje ínfimo que reintegra la obra social”, agregó.

“Pero nosotras no queremos un reintegro, queremos que nos cubra la obra social. No todas tienen para poner en ese momento y que luego les reintegren. Lo que pedimos nosotras es que sienten las partes a hablar y arreglen el conflicto. Todas aportamos a la obra social y las obras sociales se tienen que hacer cargo de nuestras prestaciones”, dijo Chiappero.

“En mi caso, me hago controles una vez por año y de un año para otro, tuve un tumor grande como una pelota. La mujer necesita hacerse un control una vez por año”, precisó.

Tanto Chiappero como Gordillo afirmaron que también entregarán el petitorio en el Colegio de Ginecólogos. “Estamos pidiendo que se sienten las partes a hablar. Las perjudicadas somos nosotras, ya que necesitamos la atención ginecológica”.

“Hay muchas persona que se tienen que hacer cirugías y operaciones. Son situaciones en donde las mujeres quieren estar con sus médicos de confianza y no pueden”, dijo. Chiappero.

Por su parte, Keyla Gordillo dijo que “varias chicas han cambiado de ginecólogos. Estamos esperando cirugías y en el caso de Sempre, tomó ciertas medidas que nos terminan perjudicando, ya que ellos definen si las cirugías son de urgencia o no”.

“Y si tenés que ir a una clínica, debés contar con al menos $50.000. No todas contamos con ese dinero. Si bien luego se reintegra, tenés que contar con ese dinero. Incluso chicas que van a tener un parto, se encuentran internadas y tienen que seguir abonando otros insumos”, dijo. “Y si tenés que ir al hospital, cuesta conseguir turnos y la solución que nos brindaron, no es ninguna solución. Esperamos que el gobierno medie en esta situación”, agregó.

El petitorio entregado fue el siguiente:

Gerente General del SEMPRE Cr. José L. Giacobbe

Secretarios de demás obras sociales y prepagas

S………./ D………

Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad, para reclamar una solución y respuesta urgente ante el conflicto con el servicio de atención ginecológica y obstétrica que aún no resuelto desde hace casi 3 meses. A pesar de que los últimos anuncios en los medios generen confusión debido a la falsedad o manipulación de los datos por parte de las partes involucradas para crear la idea de que está solucionado, consideramos de suma importancia discutir las siguientes cuestiones:

-Desde una mirada de perspectiva de género: se evidencia la violencia económica, emocional, obstétrica, simbólica sumado a sus efectos subjetivos, en la salud y la vida de la mayoría de las mujeres (más sus respectivas familias) que requiriendo de esta atención tan sensible le es negada injustamente.

-Contradicciones del Estado: Por un lado el discurso desde las políticas públicas sobre las prácticas de cuidado y protección de los derechos de las mujeres en las diferentes etapas de su vida, pero por otro lado ante este conflicto donde las afiliadas quedan desamparadas, el Estado olvida su función irrenunciable de ser el garante de la salud de la población con acciones realmente efectivas.

-Inflación Vs Salarios: es sabido que el deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos de la clases trabajadora , quedó retrasado en función de los costos del sistema de salud, motivo por el cual la brecha aumenta, pero de ninguna manera esto justifica que las afiliadas queden totalmente desprotegidas, teniendo que pagar por diferentes prácticas, cifras siderales imposibles de solventar.

Obras sociales y prepagas: hacemos los aportes todos los meses de grandes cifras, por lo tanto es la obligación de éstas y un derecho nuestro, poder hacer uso de una correcta cobertura. Donde la solución a este conflicto no puede ser bajo ningún punto de vista el reintegro y mucho menos parcial. Lejos está entonces de atender correctamente a esta situación ofrecer números de teléfono de salud pública, cuando es sabido que dicho sistema está colapsado, o indicarnos a qué especialista debemos ir cuando debe ser elección nuestra.

No sabemos si se han informado, pero deberían de estar al tanto, que muchos especialistas de Santa Rosa que se encuentran en el Colegio Médico, no reciben embarazadas, no realizan cirugias y que, a la hora de tomar pacientes nuevas, se demoran entre 1 y 2 meses, como mínimo. También hay que considerar que muchas mujeres han ido a realizarse las prácticas de los controles anuales con médicos generalistas, como el PAP, y los mismos se han negado.

No hay dudas de que seguiremos hasta las últimas consecuencias en este reclamo, ya que nos sentimos estafadxs, y pisoteadxs en nuestros derechos y en los de nuestra familia. Solicitamos entonces, una apertura de una nueva negociación entre todas las partes intervinientes (obras sociales, estatales y prepagas, Agolp y Colegio Médico)

LA SALUD NO SE NEGOCIA

